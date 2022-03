‘Seygi blesi lobi furu grani’ owru pokuman-project

24/03/2022 10:01

-

Tascha Aveloo

De verschillende artiesten en andere personen die hebben gewerkt aan het odenummer van Oscar Harris en vrienden.

Foto: Tascha Aveloo



PARAMARIBO –

Het nare coronavirus heeft bij velen zijn sporen achtergelaten. De bekende owru pokuman Oscar Harris vormt daar geen uitzondering op. Vanwege enkele geliefden die hij heeft verloren aan Covid-19, heeft hij besloten hulde aan hen te brengen. Hij heeft daarvoor oude zangbroeders opgetrommeld. Het resultaat is een vrolijk reggaelied ‘Seygi blesi lobi furu grani’.

Met Henk van Vliet als trekker is er vergaderd over het project

dat ook jongeren moet inspireren om hun best te blijven doen in de

muziek en om meer samen te werken. “Jongeren maken mooie muziek,

maar ze moeten blijven werken aan hun craft. Doe je best en heb

geduld”, klonk de oproep van Harris tijdens de lancering van het

nummer en de bijbehorende videoclip.

Hij aanschouwde de lancering op het Naks-complex via

Zoom, maar Borger Breeveld, Mireille Stolz, Julius

Fullington, Theo Bijlhout, Erwin Bouterse en Glenn Pocornie, die

hebben meegewerkt aan het project, waren persoonlijk aanwezig.

“Gelet op de samenstelling van artiesten kunnen wij spreken van een

historisch cultureel en muzikaal moment in de Surinaamse showbizz”,

stelt Van Vliet.

De producers zijn Ernesto van Dal en Dennis Wongso en de

videoproductie is gedaan door Horatio Indiaan en zijn team.

Iedereen heeft geheel belangeloos gewerkt aan dit project. Van

Vliet hoopt dat de pers ‘Seygi blesi lobi furu grani’ vaak zal

afdraaien zodat de boodschap kan worden gehoord.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina