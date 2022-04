Sewdien vraagt FAO hulp voor vraagstuk van ‘tussenpersonen’

31/03/2022 19:31

-

Ivan Cairo

Landbouwminister Prahlad Sewdien donderdag tijdens de regionale vergadering van de FAO in Ecuador.

Foto: dWT



PARAMARIBO –

Landbouwminister Prahlad Sewdien heeft bij de VN-voedselorganisatie, FAO, aangeklopt hoe het vraagstuk van ‘tussenpersonen’ in de agrarische sector op te lossen. Dit fenomeen zorgt voor toenemende prijzen van voedsel en inputs voor de sector. Tijdens de thematische sessie ‘Better environment and better life’ op de vierde dag van de 37ste regionale conferentie van de FAO in Ecuador vroeg de bewindsman aandacht voor voornoemd vraagstuk.

“In de agrarische sector in verschillende landen hebben we te

maken met een breed scala aan uitdagingen. Een grote uitdaging waar

we mee te maken hebben is de rol van verschillende tussenpersonen,

die naar voren kwam in een van de presentaties, waardoor de prijzen

van voedsel en inputs drastisch stijgen. Voorzitter, ik vraag

speciale aandacht voor deze kwestie en vraag de FAO en andere

instellingen om ondersteuning bij het aanpakken van deze kwestie,”

zei minister Sewdien donderdagmiddag.

Vorig jaar augustus hebben de regeringen van Suriname en Guyana

afspraken gemaakt om 150 Guyanese vissers toestemming te geven

legaal in Surinaamse wateren te vissen. Dit zou naar verluidt al in

januari moeten zijn gebeurd. Volgens voorzitter van de No 66

Visserijcooperatie, Parmeshwar Jainarine, komt de stagnatie door

tegenstand van vissers in Nickerie die momenteel hun vergunningen

onderverhuren aan Guyanezen en daardoor inkomsten zullen derven.

Volgens Jainarine zijn Guyanese vissers gefrustreerd, omdat de

Surinaamse vergunninghouders nu eisen dat ze hun boten in Suriname

aanmeren en dreigen te stoppen met het huren van de

vergunningen.

In de Guyanese media zei hij dat het probleem onder de aandacht

is gebracht van de Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar

Mustapha, die beloofde dat hij zal werken aan een oplossing.

Mustapha is momenteel evenals minister Sewdien in Ecuador om de 37e

sessie bij te wonen van de regionale FAO-conferentie voor

Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Direct na terugkeer van de Surinaamse regeringsdelegatie van een

werkbezoek aan Guyana augustus vorig jaar stelden minister Sewdien

en president Santokhi dat er geen verruiming van het maximaal

toegestane aantal van visvergunningen komt.

Dus zullen geen nieuwe vergunningen worden verstrekt aan vissers

uit Guyana die in Surinaamse wateren willen opereren. Volgens

de huidige visserijwet kunnen buitenlanders die geen ingezetene

zijn, niet in aanmerking komen voor visvergunningen, omdat ze onder

andere ook niet voldoen aan bepalingen die vallen onder de

belastingregels. Zij voldoen niet aan de voorwaarden die gesteld

worden, zei de bewindsman. President Santokhi stelde dat in 2020

zijn Guyanese collega Irfan Ali onder zijn aandacht is gebracht dat

vissers uit zijn land exorbitante bedragen moeten betalen voor

vergunningen om in Suriname te vissen.

Onderzoek bracht aan het licht dat het gaat om vergunningen die

zijn verstrekt aan Surinamers die deze via stromannen onderverhuren

aan vissers uit het westerbuurland. Per vergunning zouden bedragen

varierend van 2.500 tot 4.000 US dollar zijn gemoeid. Surinamers

die legaal aan een visserijvergunning komen betalen daarvoor tussen

de 100 en 150 US dollar per jaar voor, zei minister Sewdien.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina