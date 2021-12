SETAR contento di por aporta na e programa “Discover Your Potential”

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Como un compania innovativo cu ta enfoca riba desaroyo continuo, SETAR ta aporta na varios programa pa nos hobennan durante aña.

E biaha aki SETAR ta orguyoso di por aporta na e programa “Discover Your Potential” diseña pa Sra. Sharleen Tromp, specialmente pa studiantenan entre 17 y 20 aña di edad.

E meta di e programa aki ta pa stimula nos studiantenan pa descubri y desaroya nan potencial pa ta mas consciente di nan mes, compronde otro, crea caracter y compronde nan vocacion den bida. Studiantenan cu ta consciente di nan strenghts y siña con pa desaroyanan, ta bira mas sigur di nan mes, cual ta provee e motivacion pa enfrenta retonan nobo y logra excelencia. Esaki ta un tarea clave pa siña durante e añanan escolar.

E programa aki lo tuma luga di 2 pa 13 di augustus 2021 y lo ta completamente gratis. Cuponan si lo ta limita. SETAR ta invita tur studiante entre 17 y 20 aña interesa pa manda nan motivacion na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. y asina haya oportunidad di wordo selecta pa por participa.