Setar celebrando World Telecommunication and Information Society Day enfocando e compromiso cu Aruba

ORANJESTAD (AAN): Awe 17 di mei ta celebra “World Telecommunication and Information Society Day”.

Riba e fecha aki na aña 1965 a ser funda e International Communication Union (ITU) cu ta specialisa den tecnologianan di informacion y comunicacion (ICTs). E tema cu ITU ta enfoca riba dje e aña aki ta “Empowering the least developed countries through information and communication technologies”.

Riba e fecha aki ITU ta haci un yamada na e sector publico y e sector priva pa haci un promesa pa conexion universal y transformacion digital pa empodera paisnan menos desaroya por medio di su Partner2Connect Digital Coalition.

Na caminda pa cumpli cu e agenda pa e Sustainable Development Goals (SDGs) di Nacionan Uni pa 2030, paisnan menos desaroya ta sigui enfrenta desafionan pa loke ta conexion y transformacion digital.

SETAR, como nos compania nacional di telecomunicacion, tin un rol sumamente importante pa contribui na e bienestar y desaroyo di nos pais. SETAR su compromiso ta pa ofrece semper lo ultimo den tecnologia y pa e motibo aki ta sigui inverti den un infrastructura nobo y moderno pa nos isla.

SETAR ya pa algun tempo caba ta bezig cu su proyecto di Fiber, unda cu a cuminsa trece Fiber na tur cas y negoshi na Aruba, cuminsando cu e area di Noord y siguiendo awo den e area di Savaneta pa San Nicolas. Ademas, na 2021 SETAR a cuminsa cu e proyecto di Fiber ‘Next Generation’ pa scolnan cu e meta pa haci e futuro resiliente pa e infrastructura y servicionan di nos scolnan.

SETAR su meta ta pa conecta ful e isla riba e plataforma di Fiber, p’asina brinda Aruba oportunidad di disfruta di beneficionan manera: miho speed, un conexion stabil y den futuro cercano ofrece speednan di 1 Gigabit. Asina aki hunto nos ta hiba nos pais na e siguiente nivel cu Fiber.