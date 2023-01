Serge Jandia promu maître artisan

The content originally appeared on: News Americas Now

François

F.O.

Serge Jandia accueille ses clients, tous les matins, dans son salon situé dans la rue principale du bourg du François. • F.O.

C’est avec une grande fierté que Serge Jandia, coiffeur depuis plus d’une quarantaine d’années, a reçu la plus haute distinction décernée par la chambre des métiers et de l’artisanat, le titre de maître artisan coiffeur.

Outre son savoir-faire dans son domaine

d’activité, Serge Jandia se distingue par son altruisme.

« Toute ma vie, je me suis mis au service des autres »,

reconnaît l’artisan. Ceux qui pénètrent dans son salon de coiffure,

rue Homère-Clément (la rue principale) au François, ne viennent pas

seulement pour une coupe de cheveux. L’un demande un renseignement,

l’autre sollicite de l’aide pour remplir un document, beaucoup

souhaitent tout simplement discuter quelques minutes. Coiffeur et bien plus encore Passionné…

