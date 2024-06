SEPPA ta bao impresion cu gobierno kier libera su mes di gastonan di e fundacionnan

The content originally appeared on: Diario

Magaly Brito, Secretario General:



Nan kier un servicio completo na un costo hopi abao

ORANJESTAD (AAN) Magaly Brito, Secretario General di SEPPA, den su relato pa DIARIO a sigui splica cu di un banda nan ta duna gobierno un tiki razon pa motibo cu nan no tin tur informacion di loke cada trahado di fundacion ta costa, pero di otro banda SEPPA no ta dune completo pasobra no ta corecto pa bisa cu no tin un control.

Si tin control mediante e departamento cu a wordo lanta unda tin un data base di kico tur ta nifica pa e fundacionnan y facilmente tur e datonan aki, por wordo saca y e placa por wordo poni disponible pa e fundacionnan.

Magaly Brito a agrega cu si wak na principio, e output subsidie, aunke SEPPA no tabata completamente di acuerdo cu ne, e intension su tras tabata pa e diferente fundacionnan por a duna un cuenta di nan gastonan diario, cifranan, etc.

E ora ey pa tin un comparacion real di e placa cu e fundacion a ricibi y kico el a wordo paga na personal y esey ta bon. Pero di otro banda, kico gobierno kier a logra cu ne? SEPPA ta bao impresion cu gobierno kier a libera su mes di e gastonan aki, pero kier a keda haya un servicio completo (na nos grandinan, muchanan, na esnan mas vulnerable den comunidad, etc), pero na un costo hopi abao, y no respeta e trahadornan nan derecho na condicionnan financiero, manera por mira aworaki cu ahustacion na costo di bida.

Magaly Brito a reitera cu nan a manda un carta pa gobierno pa coregi a corto plazo e hecho cu nan ta bisa cu indexering ta pa 2024 so, pa e trahadornan tin e paz laboral y pa nan tambe por hala rosea den e temponan aki unda costo di bida ta sumamente halto.