SEPPA ta apela sentencia cu Post Aruba N.V. a gana

​

ORANJESTAD (AAN): Luna pasa Hues di Corte den Promer Instancia a dicta un sentencia na fabor di Post Aruba N.V.

E sentencia tabata 25 October 2023, caminda Hues den un caso sumario cu Post Aruba N.V. a cuminsa contra SEPPA, a dicidi cu ta cancela temporal e CAO cu ta papia di un aumento di salario tur aña di 105 florin.

STOP DI PAGA AUMENTO

Ta asina cu entre Post Aruba N.V y SEPPA tin un CAO firma cu ta di 2010 pa 2013. Articulo 25 di e CAO ta bisa cu Post Aruba N.V. cada aña na Januari ta duna e empleadonan un aumento di salario di 105 florin.

Dia 28 Augustus 2013, Post Aruba N.V. a cancela e CAO y a bisa SEPPA cu door di e situacion financiero malo, no por sigui paga e aumento.

HUES A ORDENA PA SIGUI PAGA

Un grupo di 10 empleado a cuminsa un caso profundo contra Post Aruba N.V., caminda 4 Juli 2023, Hues a dicidi: 1) Ta keda mantene e CAO tanten cu entre e partidonan no tin un CAO nobo.

2) Post Aruba N.V. mester keda paga e empleadonan e aumento di 105 florin manera ta para den e CAO.

POST ARUBA DEN BANCAROTA

Post Aruba N.V. a cuminsa un caso sumario caminda ta pidi Hues pa para e aumento di salario entrante 1 Januari 2022, te ora cu Hof dicidi riba e apelacion di Post Aruba N.V. contra e decision di 4 Juli 2023, caminda Hues di Corte, ta ordena Post Aruna N.V. pa paga e aumento. Post Aruba N.V. cu relato financiero di 2013, a mustra cu pa añas nan ta bancarota y cu ta Gobierno ta pagando e aumento. SEPPA ta reacciona cu Hues mester declara Post Aruba N.V. no admisible.

HUES A PARA E AUMENTO

Hues den su evaluacion ta mustra cu for di e relato financiero di Post Aruba N.V. di 2013, ta mustra cu Post Aruba N.V. ta bancarota pa añanan largo. Hues ta haya cu SEPPA no a contradeci esaki suficiente. Post Aruba N.V. ta mustra cu ta te Januari 2022, Gobierno a paga e aumento y no mas. Hues ta haya cu Post Aruba N.V. no por sigui paga e aumento, si Gobierno no tin placa pa esaki.

Hues su decision ta cu e ta para e aumento di salario entrante 1 Januari 2022 te ora cu Hof tuma un decision den e caso mas profundo cu Post Aruba N.V. a cuminsa. Hues a pone como condicion cu te mas tarda 31 December 2023 e caso mas profundo mester ta cla cu sentencia.

SEPPA A APELA

Informacion cu DIARIO ta dispone di dje, ta mustra cu e abogado di SEPPA a apela e sentencia. Ta asina cu segun ley, tin un periodo stipula cu por apela e sentencia y SEPPA, despues di a studia e sentencia hunto cu su abogado, a dicidi cu ta apela e sentencia.

Esey ta nifica cu awor Corte Superior lo bay atende e caso aki mientras cu tin e otro apelacion di parti di Post Aruba N.V., contra e promer decision di Hues cu Post Aruba N.V. mester sigui paga e aumento.