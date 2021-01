Rechter Duncan Nanhoe heeft een 66-jarige man dinsdag niet schuldig bevonden aan vermeend meermalen seksueel misbruik van zijn elfjarige kleindochter en hem vrijgesproken. De rechter nam hiermee de conclusie van officier van justitie Astrid Niamat over dat er onvoldoende bewijs is. Het meisje bleek zwanger te zijn, maar dna-onderzoek op de al geboren baby heeft uitgewezen dat niet haar opa de verwekker is.