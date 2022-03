‘Senior Night was emotioneel het zwaarst voor mij’

02/03/2022 22:30

Moeder Julie Saba (l) en haar zoon Gavin Kensmil bij zijn afscheid tijdens 'Senior Night'.

Foto: SFA Athletics



PARAMARIBO –

“Ik werd wakker en heb vijf, zes keer naar hetzelfde Adele-lied geluisterd. Ik probeerde mijn moeder niet te laten zien dat ik huilde, dus

draaide ik de douche en kraan open. Maar ik was aan het huilen terwijl

ik mijn tanden poetste, omdat ik door had…” Er volgt een stilte …

Gavin Kensmil herpakt zich. “Nu ik weer eraan denk, word ik weer helemaal emotioneel”, verontschuldigt hij zich. De Surinaamse basketballer heeft het niet makkelijk om te praten over ‘Senior Night’, zijn laatste thuiswedstrijd als college basketballer in de Verenigde Staten

met in het publiek zijn moeder Julie Saba.

Gavin Kensmil, topscorer en beste rebounder van de Stephen F.

Austin State University zou je best een gesloten boek kunnen noemen

als het gaat om zijn emoties uiten. Dat ontkent hij niet. “Mijn

ding is dat ik meestal nooit echt met dingen deal. Ik stop het

gewoon weg in een box, maar soms heb ik dan een moment dat iets

triggert en dan brengt het alle emoties weer naar boven.”

Zo een moment beleefde hij dus zaterdag toen hij wakker werd en

naar Adele luisterde. “Ik heb het heel seizoen lang nooit echt

verwerkt dat dit mijn laatste seizoen is en zaterdag realiseerde ik

me plotseling van ‘eh, ik ga nooit meer in dit gebouw spelen'”,

klinkt het zacht. “En dit gebouw, deze plek heeft zoveel mooie

memories aan me gegeven. Het was zaterdag gewoon echt heel zwaar.

Ik denk dat het een van mijn zwaarste wedstrijden was.”

Kensmil zegt dat hij zich niet kon focussen. “Ik miste gewoon

echt wide open lay-ups, mijn vrije worpen kon ik ook niet

maken. Ik kon echt niet een manier vinden to lock in.

Zaterdag was heel zwaar. Mijn coach wist het ook. Mijn

teammates hebben heel hard geprobeerd om me toch in mijn

zone te krijgen, maar het was gewoon echt hard. Omdat ik

besefte: ‘het is voorbij!'”

Maar hoewel emotioneel, was het niet alleen kommer en kwel,

beaamt hij. “Dat mijn moeder er was, dat was meer leuk … dat was

de positieve kant ervan, maar ik ben wel heel erg verdrietig, ik ga

er niet om jokken.” De aanwezigheid van zijn moeder bracht niet

echt pressure. “Ik was gewoon cool, I was locked

in. Je focust je niet echt op het feit dat jouw moeder in de

hal zit. Je bent gewoon echt gefocust op die wedstrijd. Maar die

van zaterdag was zwaar … die was zwaar. Ik denk dat die laatste

wedstrijd emotioneel het zwaarst voor me was. I just couldn’t

find a way to lock in. Het was heel emotioneel.”

Deze fans wilden met ‘hun’ senior Gavin Kensmil op de foto

tijdens de ‘Black Out Senior Night’.

Onbeschrijfelijk gevoel

Saba heeft drie wedstrijden van haar zoon bijgewoond, of zoals

ze het zelf zegt “in feite 2,5 wedstrijd”. Het was de eerste keer

sinds zijn vertrek uit Suriname in augustus 2015 dat ze hem live in

actie zag. Direct na aankomst werd ze op 19 februari gereden naar

de sporthal en maakte ze nog de tweede helft van de ontmoeting

tegen Lamar University mee. “Ik kan niet echt zeggen hoe die game

was … er ging teveel adrenaline door me heen. Ik heb die

wedstrijd daardoor niet echt gevolgd.”

Dat was anders in de duels tegen Sam Houston (24 februari) en

Abilene Christian (26 februari). “Die games waren zo spannend. Ik

was dat stukje ontwend om in een hal te zitten en naar mijn zoon te

kijken. Er worden fouten gemaakt op je kind, waarbij je denkt van

‘eh, eh, pas op’. Ik heb hem nagenoeg als kind (haar zoon was 16

jaar toen hij vertrok uit Suriname, … red.) zien

weggaan. Hij heeft toen ook wel gespeeld in alle klassen en ja, ik

was niet altijd even blij hoe het er fysiek aan toeging, maar ik

vind dat ze ‘vies’ spelen in Amerika. Ik denk dat de basis van echt

hard en sterk spelen hier is gevormd.”

Al met al was het voor haar “een geweldige ervaring”. “Weten dat

je kind geliefd is, iedereen komt naar je toe. Dat is gewoon

geweldig. Het is bijna een onbeschrijfelijk gevoel. Het is gewoon

mooi om te zien, de groei, de environment, alles erom

heen, de liefde die je voelt daar in de hal, de liefde die men

heeft voor hem, het is gewoon onbeschrijfelijk”, klinkt ze

trots.

‘Metamorfose’

Qua mindset ziet ze geen verschil tussen de Gavin die in 2015

uit Suriname vertrok en de Gavin die ze voor zich zag. “We kennen

hem allemaal van toen; als hij iets in zijn hoofd heeft gezet gaat

hij ervoor. Het wezenlijk verschil dat ik wel heb gezien is de

groei mentaal in die zin dat hij emoties durft te tonen. Gavin van

zeven jaar geleden zou dat niet durven en al helemaal niet en

public. Dus dat is het grootste verschil dat ik heb gezien.

Maar qua mindset, gaan voor zijn doel, daar is geen verandering in

gekomen.”

Kensmil vertelt dat college hem sowieso heel veel heeft geleerd

als man. “Ik denk meer als man dan als basketbalspeler. Ik ben

‘geblessed’ om rond heel veel goede mensen te zijn hier, maar ik

denk dat ik sowieso heb geleerd hoe om te gaan met tegenslagen en

die te overstijgen. Ik heb geleerd hoe ik een betere leider moet

zijn.”

Hij kwam erachter dat er “een heel groot verschil” is tussen een

leider en een baas. “Ik denk dat ik dat verschil niet echt kende.

Een baas dirigeert veel en zegt aan mensen wat ze moeten doen en

dat deed ik altijd en deed dat ook met mijn zusje (Cyarah, …

red.) vroeger. Ik denk dat dit jaar mij meer heeft geleerd

dan mijn hele college carriere; als leider moet je kunnen geven om

mensen. It’s more about serving others than it is about

yourself. Je moet heel selfless zijn om een leider te

zijn en mensen zo ver te krijgen om met je te willen praten en om

je te willen volgen. Dus ik heb dat sowieso geleerd.”

Ook over financien stak hij het een en ander op. Kensmil vertelt

dat er in Nacogdoches, Texas heel veel boosters zijn die heel rijk

zijn, selfmade millionaires. Hij is er ingenomen over dat

hij dat soort mensen heeft kunnen ontmoeten. “Basketbal IQ-wise heb

ik heel veel geleerd. Een van mijn dingen is, is dat ik een heel

slimme speler ben. Ik denk dat ik dat sowieso heb geleerd door mijn

freshman year. Ik moest andere manieren vinden om te

scoren wanneer ik met mensen speelde die heel atletisch zijn.”

Speelstijl

Zijn levensstijl hoefde hij niet echt aan te passen. Net als in

Suriname draait ook in de Verenigde Staten zijn leven om school en

basketbal, dus daar was hij al aan gewend. Anders was het met zijn

speelstijl. “In Suriname deed ik een beetje van alles. Hier worden

dingen heel specifiek hoe hoger je komt op de ranking. Iemand die

een beetje van alles kan doen, is less likely to play dan

iemand die heel goed is in een ding.”

Hij illustreert dat met Dwight Howard van Los Angeles Lakers in

de NBA. “Hij speelt nog steeds omdat hij heel goed is at

protecting the rim. Hij is niet die Dwight Howard meer van een

heleboel jaren terug, maar hij speelt bijvoorbeeld meer of langer

dan iemand die een klein beetje van alles kan doen. Ik denk dat dat

de grootste aanpassing voor mij was.”

Iets vinden waarin hij heel goed was, vond hij mede door zijn

freshman year aan de Iona College. “Ik was toen nog steeds

een wing player zoals in Suriname, maar raakte

geblesseerd. Ik kwam twintig pounds bij, niet zo zeer in

vet. Men noemt dat de ‘freshman 20‘; every

freshman gains about 20 pounds from the moment they get to

college omdat je veel meer ‘lift’. Ik werd heel groot en mijn

coach had iets van ga de vier (power forward) spelen.”

Na een jaartje Iona College besloot Kensmil een stap terug te

doen naar de ‘Juco’ Navarro College. “Maar we hadden geen goede 5

(center) en ons team was klein. Uiteindelijk begin ik de ‘5’ te

spelen voor de time being en heb ik door van ‘eh, wacht

even, ik ben wel heel goed hierin’. Dus zo heb ik mijn spel een

beetje moeten aanpassen en nu ja, veel mensen zullen zeggen dat ik

een undersized 5 man ben, waar ik het niet oneens over

ben, maar aan het einde van de dag ben ik heel, heel goed at

what I do and size hasn’t bothered me at all. Ik heb tegen

enkele van de beste ‘zevenvoeters’ gespeeld en altijd een heel

goede wedstrijd tegen ze gehad. Voor mij maakt size niet

uit.”

Frustrerend

Als het op zijn karakter en gedrag aankomt, zegt Kensmil dat de

grootste aanpassing die hij heeft moeten maken was leren om kalm te

blijven. “Ik ben een behoorlijke hothead soms en ik kan

soms heel passionate zijn, maar ik moest mijn kalmte

bewaren, vooral als leider. Als ik terugkijk naar waarom ons team

‘strugglede’ dan was dat ook een van de redenen”, erkent hij

eerlijk. “Omdat ik een hothead was en altijd ruzie had met

mijn coach of een van mijn teammates. Het was altijd wel

een gevecht of zo en ik denk dat dat ons team heeft gekost aan het

begin van het seizoen.”

SFA heeft een winst-/verliesstaat van 20-8, maar aan het begin

verliep het seizoen stroef en wisselden winst en verlies zich

regelmatig af. “We speelden slecht omdat het leiderschap van meer

mezelf en mijn coach … ik zal niet zeggen dat het slecht was,

maar we hielden mensen niet verantwoordelijk, we hielden mensen

niet aan de standaarden die we gewend zijn hier. En we hadden wat

chemistry problemen in het begin, mensen probeerden hun

rol nog te vinden.”

Kensmil had het niet makkelijk. Zeker niet omdat hij voor het

eerst – los van het Covid-19-jaar – twee wedstrijden na elkaar

verloor, nota bene op twee momenten en zelfs een reeks meemaakte

van zes nederlagen in tien wedstrijden. “Voor mij was het heel

frustrerend. Ik was zelf op een punt gekomen waarbij ik eigenlijk

wilde ‘quitten‘ en zou proberen in het midden van het

seizoen of zo te kijken als ik ergens anders – in Europa – kon

spelen.”

Op 26 januari kwam de kentering. Na het verlies die avond tegen

Seattle University (62-70) was iedereen boos. “Want elke wedstrijd

die we hebben verloren dit jaar waren we in die wedstrijd, maar

gaven we het in de laatste drie minuten weg. Voor ons was het niet

eens dat ons team slecht was, maar we wisten niet hoe we moesten

winnen en we wisten niet hoe over die horde te komen to close

out close games.”

Vanuit de bank vieren Gavin Kensmil en teamgenoten een

geslaagde aanval.

Niet opgeven

Na die Seattle-game volgde er dus een soort teammeeting in de

lockerroom. Het ging er hard aan toe. “We waren bijna een

uur in die lockerroom, waarbij de coaches ons hebben

‘uitgescholden’ en iedereen heeft gezegd wat moest worden gezegd.”

Kensmil zegt dat hij niet teveel heeft gezegd “omdat je als leider

moet kunnen luisteren”. “Ik kon twee dingen doen: ‘I could have

taken the easy way out and quit‘ of ik kon een manier vinden

om het seizoen te veranderen, want aan het einde van de dag was het

mine legacy that is on the line. Ik heb toen besloten om

het tij te keren. Ik moest mezelf in de spiegel kunnen aankijken,

maar moest met mezelf beginnen.”

Terugblikkend denkt hij dat het probleem van het team was dat

iedereen de schuld aan het schuiven was naar iemand anders

“instead of looking in the mirrors“. “Ik denk dat toen ik

dat heb gedaan als leider en mijn coach heb gezegd dat hij mij het

hardst kon coachen en het team door mij kon coachen en ik bereid

was om het vuile werk te doen, om het hardst te werken, het hardst

te spelen, ik denk dat dat alles heeft veranderd.” De wedstrijd

daarop maakte Kensmil 37 punten in 39 minuten. “I just refused

to lose“, is zijn simpele verklaring voor de

‘uitbarsting’.

Een andere cruciale wedstrijd noemt hij het treffen van 5

februari tegen Dixie State University, historisch omdat voor het

eerst twee Surinamers – Kensmil en zijn neef Dancell Leter – op het

hoogste college basketbalniveau het veld deelden. “Die wedstrijd

had ik niet echt de optie om veel te scoren, dus ik moest een

manier vinden om mijn teamgenoten het zelfvertrouwen te geven dat

ook zij een team kunnen dragen of de capaciteiten daartoe hebben.

Het ging niet meer om mij als het ware. Ik moest mezelf in de

spiegel aankijken en beseffen dat ik die jongere guys meer nodig

heb dan dat zij mij nodig hebben, want ze hebben nog drie, vier

jaar om te spelen, maar dit is mijn laatste jaar. Ik moest dat

beseffen dat zij mij niet zoveel nodig hebben als ik hen nodig heb.

Ik moest hen halverwege ontmoeten en moest meer doen dan alleen

praten. I had to be about what I said I was going to be

about. Ik moest veel minder selfish zijn because

it is not about me it is about winning en ik denk dat dat

alles heeft veranderd.”

Gavin Kensmil omhelst zijn moeder nadat die voor het eerst

in zeven jaar weer persoonlijk een wedstrijd van hem

bijwoonde.

Dankbaar

Wat nooit is veranderd is zijn dankbaarheid naar zijn moeder

toe. Geen enkele gelegenheid gaat voorbij of hij prijst haar de

hemel in. Ook in aanloop naar Senior Night was dat niet anders.

“Kijk, niets is mooier”, zegt de moeder door emoties bevangen. “…

Je doet het niet in eerste instantie voor een dankjewel of

acknowledgement, je doet het – tenminste zo denk ik –

omdat je dat behoort te doen als jij kinderen hebt. Als ouder vind

ik dat je er alles voor moet doen dat je kinderen daar komen waar

zij willen zijn, maar ook waar jij graag wil dat ze zijn, dus jij

geeft die sturing.”

Saba zegt dat ze dat met volle overgave heeft gedaan; niet

alleen voor haar zoon, ook voor dochter Cyarah, die op junior

college niveau basketbalt. “Het mooiste dat je dan kan krijgen is

die waardering. Ik zeg altijd: ‘natuurlijk is het mooi als je

vandaag of morgen iets mooi voor me koopt, maar ik hoef geen geld

en goud’. Weet je hoe mooi een dankjewel klinkt? Weet je hoe mooi

het is om te horen wat ik allemaal beteken en dat hij dat niet

onder stoelen of banken steekt? Dat is het mooiste eigenlijk dat je

als dank terug kan krijgen en zij weten het en ik ben blij dat ze

het weten. Ik ben ’24/7′ voor mijn kinderen beschikbaar,

whatever and whenever. Ze weten dat ze altijd op mij

kunnen terugvallen, beiden weten dat. En dat hij dat aangeeft en

ook aan de buitenwacht vertelt … nou dan smelt je hart eigenlijk.

Zien dat hij zijn emoties toont, zien dat hij me waardeert om wat

ik allemaal heb gedaan, ja, dat is fantastisch en ik ben trots op

hem, ik ben trots op Cyarah, I couldn’t wish for more“,

klinkt Saba emotioneel en trots tegelijk.







