Seis luna di prison pa homber cu a ocasiona accidente fatal riba Avenida Watty Vos

Hues no a sigui exigencia di Fiscal di 2 aña di prison

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta Hues di Corte di Husticia a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra e homber L.H.L.C. di 22 aña, acusa di a causa accidente fatal riba Avenida Watty Vos. E lamentable accidente a sosode 20 April 2022, caminda L.H.L., coriendo un Toyota Vitz a dal tras di un pick up. Esaki a causa cu e pick up a bay cay den un rooi na banda di caminda cu consecuencia cu e conocido comerciante local Robert A. Calmes a fayece. L.H.L.C. a core bay for di e accidente.

Diahuebs mainta famia di Calmes tabata presente den Corte mientras cu e acusado a yega rato despues cu Hues a dicta sentencia caba.

Exigencia di Fiscal: Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa cu L.H.L.C. tabata core cu velocidad hopi halto, den un auto cu glasnan getint, sin rijbewijs. E tabata pasando auto y ora a drenta bay den fila a bay dal tras di e pick up. Despues di e accidente, L.H.L.C. a core bay.

Fiscal ta haya cu L.H.L.C. tabata core iresponsabel y a causa un accidente fatal. Fiscal a exigi 2 aña di prison y pa prohibi L.H.L.C. core auto pa 4 aña. Fiscal a bisa pa aproba e daño material cu e famia di e victima a exigi, cu ta algo mas di 6250 florin y 5 mil pa daño material.

Sentencia: Diahuebs mainta Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu L.H.L.C. a ocasiona un accidente fatal y a core bay lagando e victima atras morto. Hues a bisa cu L.H.L.C. tabata core sin tin rijbewijs. Hues ta haya legalmente proba cu L.H.L.C. a core iresponsabel. Hues a rechaza e defensa cu ta door di culpa di e pick up, e accidente a sosode.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu L.H.L.C. a core iresponsabel cu velocidad halto. A dal tras di un pick up y a core bay. Hues a bisa cu L.H.L.C. a causa hopi daño na e famia di e fayecido. Hues ta tuma L.H.L.C. na malo. Hues ta haya cu no intencionalmente L.H.L.C. a causa morto di Calmes.

Hues a bisa cu e lo bay condena L.H.L.C. na castigo menos cu Fiscal a exigi. Pa loke ta e demanda di daño exigi di parti di famia, Hues ta haya cu no por aproba daño inmaterial e parti di sufrimento. Hues a aproba e demanda material di 6250 florin. Hues a condena L.H.L.C. na 6 luna di prison, 1 aña sin core auto.

Acusado no contento: Rato despues cu Hues a dicta sentencia y sala di Corte tabata bashi, L.H.L.C. a yega. Hues a ripiti e sentencia p’e. Por a nota cu L.H.L.C. no ta di acuerdo cu e sentencia. El a pidi Hues si por cambia e castigo di prison den trabao pa comunidad. Hues a bisa L.H.L.C. cu loke el a haci ta algo hopi serio y no ta cambia e castigo. L.H.L.C. su reaccion tabata cu e lo apela.