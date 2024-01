Seis aña di prison, tratamento obligatorio y prohibicion pa homber cu ta abusa di mucha muhernan menor di edad

The content originally appeared on: Diario

Fiscal a bisa cu mester proteha muchanan di scol

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta den Corte di Husticia a trata un caso hopi serio di abuso sexual di mucha muhernan banda di scolnan. Fiscal a exigi 6 aña di prison, tratamento obligatorio y prohibicion pa anda banda di scolnan pa e homber C.A.v.A. di 35 aña. E acusado a admiti di tabata bay banda di scolnan y acerca mucha muhernan cu su auto y entre otro tabata mustra nan su parti intimo.

Acusacionnan: Den sala di Corte tabata presente e acusado C.A.v.A., su mama, un victima di abuso cu su mama. Fiscal a acusa C.A.v.A. di a abusa sexual di 10 mucha muher menor di edad entre April 2019 y Februari 2022. Despues a bin mas caso. Un total 14 caso.

E ta worde acusa di viola decencia door di mustra su parti intimo y masturba den cercania di dos scol.

Tambe e ta worde acusa di posecion y distribucion di pornografia infantil entre 2019 y 2022. E tabata saca potretnan di menor di edad.

Tambe e ta worde acusa di a manda potretnan ofensivo y indecente di su parti intimo na tres of mas persona den e periodo April 2019 te Februari 2022.

Tambe e ta worde acusa di a viola decencia na un hotel riba 20 Februari 2023, door di drenta baño di damas y mustra un dama su parti intimo.

Tambe acusa di a haci actonan inmoral na Juli 2023 cu un mucha muher.

Psicologo y psychiater ta señala: Hues a bisa cu e ta cuminsa promer cu situacion personal promer C.A.v.A. di Hulanda. Hues a bisa cu despues di papia cu Reclassering, C.A.v.A. a papia cu un psicologo. Hues a bisa cu loke ta hala atencion den e relato di psicologo ta cu C.A.v.A. ta actua manera un mucha di 11 aña. C.A.v.A. ta haya esaki straño pasobra el a caba MBO na Hulanda.

Hues a mustra cu psicologo ta haya cu e chens ta mediano y halto cu C.A.v.A. lo bolbe ripiti loke el a haci. E no ta haya cu C.A.v.A. ta mira cu loke el a haci ta malo. Tambe psicologo ta haya cu sin ayudo professional y guia lo bira dificil cu C.A.v.A. lo por funciona normal den comunidad.

Psicologo ta mustra cu C.A.v.A. tin problema di personalidad cu tendencianan anti-social. C.A.v.A. tin problema pa mantene su mes na regla y norma. Tin desviacion sexual caminda e ta gusta muchanan menor di edad y adulto. E ta gusta ora e mustra nan su parti intimo. Psicologo ta di opinion di C.A.v.A. no ta pedofil pasobra e ta gusta hende adulto tambe. E ta core rond di scolnan y ta ofrece muchanan placanan y marihuana pa asina acerca nan. E ta pensa solamente riba su mes y tin problema pa tin relacion cu hendenan di su mesun edad. E no ta compronde su acto y e impacto cu esaki tin riba otronan.

Pesey psicologo ta haya C.A.v.A., menos responsabel pa su actonan. Psicologo ta haya cu ta importante cu C.A.v.A. mester sigui tratamento obliga (TBS). Hues a puntra C.A.v.A. kico e ta pensa di e raport y e tabata basicamente di acuerdo. Segun C.A.v.A., e ta di acuerdo cu ayudo obligatorio. El a bisa cu el a busca ayudo pero nada.

Hues a mustra cu un psychiater di Hulanda a evalua C.A.v.A. y ta conclui cu C.A.v.A. tin problema parafil y pesey ta acerca muchanan. Tambe e psychiater ta haya, mescos cu psicologo, cu C.A.v.A. ta menos responsabel pa su actonan. E chens ta grandi cu bolbe haci mesun cos. E psychiater tambe ta conseha TBS (tratamento obligatorio).

Hues a mustra cu C.A.v.A., cierto media a pint’e como pedofile. Segun C.A.v.A. esaki ta perhudik’e. El a bisa cu e no tin relacion cu menor di edad sino 13 aña pa ariba. C.A.v.A. a bisa cu e ta para responsabel pa loke el a haci pero door cu algun mucha a accepta, esey a pone cu el a sigui haci esaki.

Hues a mustra cu na 2017, C.A.V. a worde condena 2 biaha pa droga. E ta usa marihuana.

Acusado a yora: Ora cu Hues tabata lesa e raportnan di psicologo y psychiater, por a nota cu e acusado a cuminsa yora.

Hues a mustra cu dia 20 Februari 2023, e dama S. a haci denuncia na Polis, cu el a bay baño na Holiday Inn y diripiente un homber ta bula den e baño saca su parti intimo pa e dama. Segun C.A.V., e tabata bou influencia di alcohol. El a bisa cu e dama S. a grita y el a spanta. C.A.V. a bisa Hues cu su intension tabata pa mira si e lo por tin un aventura cu S.

Abuso di muchanan: Hues a mustra cu tin diferente denuncia di mamanan, cu un homber ta manda mensahe pa nan yiu muher, otro mamanan ta denuncia cu banda di scol tin un homber ta masturba den auto, otro mamanan ta denuncia cu un homber ta puntra nan yiu muher si nan kier gana placa cu sacamento di potret.

Hues a puntra C.A.V., ta con e ta yega na number di cellular di e muchanan. Segun C.A.V. via Facebook y Instagram, e tabata haya number di e muchanan cu ta share. C.A.V. a admiti di tabata manda mensahe pa muchanan. Tambe cu e tabata core banda di scolnan y muchanan a mir’e ta masturba den auto. Hues a mustra cu tin muchanan ta bisa cu un auto color bruin ta para banda di nan y un homber ta yama nan y ora nan bay na e auto, e tabata mustra su parti intimo.

E muchanan ta bisa cu C.A.V. tabata ofrece placa pa nan bay cerca dje. E muchanan nan edad ta varia entre 15 y 18 aña. Relaciona cu e denuncianan aki, na Juli 2023, Polis a logra detene C.A.V.

Saca mucha di 15 aña na estado: Mama di e yiu di C.A.V., a denuncia cu tempo e tabatin 13 aña tempo e tabatin relacion cu C.A.V. E yiu tin 8 aña. Tempo cu e dama tabatin 15 aña, el a haya yiu. E dama a bisa cu e tabata bao impresion cu C.A.V. tabatin 19 aña siendo cu e tabatin 25 aña. El a bisa cu C.A.V. tabata maltrat’e. C.A.V. a bisa Hues cu e no tabata maltrata e dama.

Tin un victima a presenta den Corte y a demanda daño. Entre otro pa transporte priva pa scol durante 3 aña. El a bisa cu su tata a paga esaki pasobra e tabatin miedo cu C.A.V. lo haci algo cun’e. E mester a cambia su SIM-Card di Smartphone pasobra cada rato C.A.V. tabata mand’e mensahe. E demanda di transporte so tabata 7200 Florin y otro gastonan pa tratamento psicologo y e SIM-Card di cellular cu e mester a cambia. Tin un otro dama, cu no a presenta pero a manda su demanda di 10 mil Florin.

Castigo exigi pa Fiscal: Fiscal a bisa cu mayoria di e muchanan ta menor di edad. Algun tin 18 aña. El a bisa cu ta comprendibel segun psicologo y psychiater cu C.A.V. no ta pedofile pero tin un problema parafile. E ta menos responsabel pa su actonan. Fiscal a mustra cu C.A.V. a acerca mas cu 10 dama y na e mayoria el a mustra su parti intimo y masturba.

Fiscal ta haya cu C.A.V. tabata tin e mesun forma di haci cada biaha. El a bisa cu tabatin denuncia di un auto den vecindario di schoolnan. Ora a detene C.A.V., tur e descripcionnan tabata cuadra. A haya potretnan di menor di edad porno. Fiscal a mustra cu e dama cu kende C.A.V. tin un yiu, tabatin 13 aña ora a drenta relacion y C.A.V. tabatin 25 aña. Tempo cu e dama tin 15 aña, el a haya un yiu di C.A.V.

Fiscal a menciona sentencia di Corte Supremo cu ta mustra riba prueba den cadena door di e mesun forma di actua di e acusado. Fiscal a bisa cu e mayoria di e muchanan ta describi e mesun auto, e persona cu a para cu auto y tabata mustra su parti intimo y masturba. Tambe cu C.A.V. tabata manda potret sunu pa algun di e muchanan riba nan cellular.

Fiscal ta kere cu por bien ta cu tin mas victima pero nan lo no kier a haci denuncia. Fiscal a pidi Hues pa declara e dama H. no admisibel den su demanda di 10 mil Florin, pasobra no tin hopi splicacion. Pa loke ta e dama S., Fiscal a pidi pa aproba 1 mil Florin y 50 Florin y e resto no admisible. E ta haya cu falta mas splicacion. Door di declara no admisibel ta laga e chens cu e victimanan por cuminsa un caso civil.

Castigo: Fiscal a bisa cu mirando cu ta un cantidad di victima, por spera un castigo pisa. Aki ta papia di un periodo largo. Tambe Fiscal a tene cuenta conseho di expertonan pa TBS bou condicion. Fiscal a bisa Hues cu pa proteccion di comunidad, e lo prohibi C.A.V. pa ta circula banda di schoolnan. Muchanan di scol mester worde proteha contra C.A.V.

Fiscal a exigi 6 aña di prison, TBS y prohibi C.A.V. pa anda banda di schoolnan. Fiscal a bisa cu e TBS ta minimo 2 aña y por worde prolonga te cu 9 aña. Tur cos ta depende con e tratamento bay.

Su abogado: mr. Odor a bisa Hues cu e ta haya cu C.A.V. ta sufri di problema parafile. El a mustra riba raportnan di psicologo y psychiater cu ta mustra cu C.A.V. tin problema di comportacion y ta menos responsabel. Nan ta conseha cu e mester di tratamento obliga TBS. Esaki pa evita cu e lo bolbe haci mesun cos. E abogado ta haya cu di acuerdo cu e expertonan lo mester duna 4 aña di prison pa asina por aplica e TBS.

E abogado a mustra cu e sacamento di potret di acusado den media y pint’e como pedofil a perhudik’e. Pesey e ta haya cu e castigo di 4 aña di prison y TBS lo ta mihor. El a laga na Hues pa dicidi riba e demandanan di daño.

Na ultimo, C.A.V. a bisa cu e kier haya ayudo pero e no kier keda hopi tempo sera den KIA. El a bisa cu e castigo mas grandi p’e, ta pa demostra den comunidad cu el a cambia.

Hues a bisa cu e ta bay studia e caso bon y 9 Februari 2024 lo tin sentencia.