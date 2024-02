Segun veredicto di Hues tin cu duna e werksternan bek mesun acuerdo di trabao di prome cu 1 di Juli 2022

The content originally appeared on: Diario

Magaly Brito Secretario General SEPPA:

*No ta sin mas por cambia salario y condicionnan di trahado!

ORANJESTAD (AAN)—Magaly Brito, Secretario General di Sindicato di Empleadonan Publico y Priva (SEPPA), den un entrevista cu DIARIO a expresa cu SEPPA a lucha hopi pa e werksternan en general, y e ta data for di añanan 90.

Finalmente nan a yega na un acuerdo tocante kico ta nan salario y beneficionan cu e werksternan mester goza di dje, mescos cu otro empleadonan publico. Esaki ta un acuerdo cu a keda firma durante e gobierno Eman, y a wordo traspasa pa tur e otro dunadornan di trabao y den caso di SKOA tambe tabata igual.

“Pa aclarea e werksternan aki no ta pidi un status di ambtenaar. Awendia kico ta un status? Tur hende ta biba di nan entrada, riba nan salario, nan bida ta rond di loke nan ta gana, na un manera digno. Ta un lastima si, y Huez a indica esaki tambe, cu tur scol na Aruba, y den e caso aki SKOA, cu ta maneha por lo menos 46 scol, mas of menos 600 klas lokaal, mester di hendenan pa haci e trabao di limpieza”, Magaly Brito a señala.

Brito a subraya cu esaki ta algo cu no por core p’e. Y ta un lastima cu den e discusion entre gobierno y SKOA por wak cu ainda tin politiconan cu ta keda grita aki aya “ami tin razon”! “Ken tin razon?”

“Pero nan ta lubida cu meymey di ken tin razon of ken no, e dolor cu nan ta causando ta na trahadornan humilde, cu no ta ganando ni tanto placa pero riba nan mester enfoca pasobra un hende mester haya razon” Magaly Brito a vocifera.

El a agrega cu ta parce cu e ego ta mas importante cu resolve un problema y zorg pa e grupo di trahadornan humilde, manera e hendenan muher aki y hendenan homber cu tambe ta haci trabao di limpieza akinan, no sali perhudica.

“Y den e caso aki mi mester bisa cu recientemente tin un sentencia y riba e sentencia aki ta un lucha largo cu nos a bin ta hibando pa e trahadornan aki, na unda cu Hues a bisa cu no ta sin mas por yega trece cambio riba condicionnan di trabao di trahadornan. Y apesar cu na aña 2022 ora SKOA a hay’e den un skina ora gobierno a bisa pa no kita ningun hende for di trabao, mantene nan derechonan pasobra nos lo soluciona e problema, locual no a wordo haci tampoco, alomenos no completo, anto kico ta pasando aworaki?

Cu SKOA mester a tuma medidanan cu aworaki a bin resulta cu no tabata corecto, y esaki sentencia di Hues ta bisa tambe, y aunke e tempo ey a bisa cu ta kita 5% for di salario di e trahadornan aworaki tin un sentencia cu ta bisa cu tin cu duna nan bek, cu nan condicionnan di trabao igual na loke tabata den acuerdo di trabao prome cu 1 di Juli 2022”, Magaly Brito a duna di conoce.