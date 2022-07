Segun Secretario General di MEP ta Mike Eman y su gang a destrui Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Den fin di siman, Secretario Generaal di MEP a opina cu maske di hopi trabaonan duro despues di Covid 19 pa restaura pais Aruba

y sali for di e golpi duro cu henter mundo a sufri di dje mester keda recorda pueblo tambe di e partido di mas sinberguensa cu a desgracia entre otro finanzas di pais Aruba esta partido AVP.

Mike Eman y su haragannan a destrui nos pais prome cu Covid 19. No ta pornada Hulanda a cay aden desde 2014 momento Mike Eman a bay bebe ensure y bati weya “firma awor” bao palo na Fort Zoutman dilanti Kabinet di Gobernador.

Un poco astucia di Mike Eman y AVP: Den e plan di campaña di AVP y Mike Eman di 2009 tabatin skirbi cu nan lo reduci e debe nacional di pais Aruba (cual tabata 43% na e momentonan ey), nan lo reduci e interes riba prestamo (cual tabata bou 100 miyon pa aña na e momentonan ey), lo elimina BBO (cual tabata 3% na e momentonan ey), lo baha prijs di awa y coriente ‘from day one’ y lo percura pa un Aruba sigur.

Segun Secretario General Endy Croes, na aña 2017 momento cu Mike Eman a sali di gobernacion apenas den 8 aña debe nacional a redobla y tabata riba 90%, interes riba placa presta a alcansa 236 miyon pa aña (igual na 650 mil pa cada dia), BBO Mike a lage atras na 3.5%, robo di auto y atraco tabata fuera di control.

Pues Mike Eman a redobla debe di pais y a mas cu redobla e interes riba placa presta. Es decir enrealidad tur Mike Eman y AVP a promove pueblo tabata un engaño na e pueblo votador y nan a desgracia e pais aki. Mike Eman a grita den Parlamento riba esaki cu e ta orguyoso di e debe y e debe tey pa henter e pueblo bay page den futuro.

Banco Central y Directie Financien ta confirma e debe di Mike Eman: Croes a sigui splica cu tanto Banco Central den su rapportnan a reconfirma e malmaneho y e “Mega Debe” cu Mike Eman a ocasiona. Ora mira relato di 2010-2017 den rapport di Banco Central esaki ta acumula un total di 2200 miyon Florin cu Mike a presta sin cu tabata tin un pandemia.

Tur esaki solamente pa cera deficit di su propio presupuestonan. Pesey Mike Eman tabata orguyoso. Ora a punrta Directie Financien den un reunion den Parlamento na augustus 2021( esaki ta graba den Parlamento) si e cifranan di Banco Central ta cuadra esta cu Mike Eman a presta 2200 miyon Florin nan contesta na Parlamento tabata cu esaki ta corecto.

Ningun pero niun hende por a splica esaki. Pues si no ta pa e “missmanagemant” di Mike Eman y su gang di AVP awe Aruba no ta para den un posicion desfaborabel cu Hulanda y por tabata para riba su propio pia.

Algun Fechoria di AVP: Mike Eman y Mike De Meza a gaña Parlamento na 2012 cu prijs di fuel lo bay aumenta te na 500 US Dollar pa bari. A spanta WEB y pone nan hedge na un prijs di 92 US Dollar pa bari pa 3 aña. Ni 30 dia despues cu WEB a hedge e prijs mundial di crudo a cay te na 30 US Dollar pa bari pero Aruba mester a sigui paga e prijs cu el a hedge esta 92 US Dollar pa bari. Esaki a costa WEB 300 miyon Florin extra. Pueblo no por a gosa di un reducion. Pueblo cu a subi caya bay protesta 1 di october 2014 Mike Eman y Mike de Meza a ordena Riot Comando pa bati pueblo y lastra sernan femenino abou na suela abusando di nan poder. “Prohibi pa Lubida”.

Benny Sevinger e “Avestruz” di AVP september 2022 proximo lo ta den corte den caso penal pa splica Hues con el a maniobra cu terenonan di pueblo. Con Mike Eman sabiendo tur esaki a laga Benny haci y deshaci pa enrikece su mes. Nos a compronde cu afpak team tambe lo tey pa reken af alrededor di 1 miyon Florin cu te awor por worde prueba cu Benny a haya.

Placa cu aparentemente a worde duna via un banco na Colombia y Panama directo pa famianan di Benny no ta inclui akiden como cu falta prueba. Benny a grita den Parlamento I don’t give a dahm. Tipifica su metalidad. Paul Croes tin castigo di mas di 4 aña di prison pa e manera cruel cu el a deal cu hendenan cu tabata solicita pa permiso. Increibel ora bo lesa e rapport di Ministerio Publico alrespecto. Manera cowboy wild wild west. Mike Eman 1 di september 2017 a celebra su cumpleños cu placa di pueblo riba un brug. Afl.142 mil Florin. Pa Pueblo Paga. Mike Eman y De Meza a organiza (3) apertura di refineria cu nunca a habri. Pueblo ta corda e fiesta cu Destra? Wel 1 miyon Florin na amigonan pa e fiestanan aki. Rapport Forensico di RDA ta papia cla. Mike Eman ta ricibi transferencianan di 50 mil us Dollar di Roberto Rincon. Tin prueba y keho oficial ta entrega.

Croes a sigui bisa den su funcion como secretario general di MEP: “Mike Eman no ta ministeriabel. Rapport “Bo Aruba” di Algemene Rekenkamer di 2018 ta ilustra con Mike Eman a habraca y malusa 1600 miyon na proyectonan algun di nan hopi fantasma. A presta placa pa traha “5 MFK “ pero Mike Eman a usa e placa pa traha 4 y ta pagando te awe pa 5. Esun di San Nicolas Mike nunca a traha pero pueblo ta pagando pe si den e prestamo. Asina Mike Eman ta stima San Nicolas!! Speed cu Patrick Paskel a corona y a cobra 8 miyon na propaganda di placa di pueblo y 100 mil pa un apertura di proyecto Algun den Refineria. Horizon Consultancy di Richard Arends a ricibi 4 miyon pa conseho mas un contract di 22 mil pa luna den Refineria cu nunca a habri. Asina nos por sigui.”