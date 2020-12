Sefania Vianen toont emoties en fantasieën in expositie

Sinds haar derde jaar houdt Sefania Vianen (16) zich bezig met verschillende kunstvormen. Haar talent in zang, dans, muziek en schilderen werd zoveel mogelijk door haar moeder, familie en vrienden gestimuleerd. Maar waar zij zich het prettigst bij voelt is, schilderen. De jonge artieste, die vanaf haar dertiende schilderkunst heel serieus oppakte, heeft op 24 december haar eerste expositie in het Clubhuis van De Pier van Hotel Torarica. Aan de hand van twintig schilderijen presenteert Vianen wie ze precies is.