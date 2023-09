Secretaris General di MEP ta cuestiona pakico Hulanda kier pusha Aruba cu algo cu no a funciona na Curaçao y Sint Maarten

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Secretario General di MEP ta preocupa cu e manera cu Hulanda kier pusha un Rijkswet pa supervision financiero, cual no a funciona den e ultimo 13 añanan ni na Curaçao ni na St Maarten.

Alabes e RFT (Rijkswet Financieel Toezicht) di Curaçao y Sint Maarten a kibra e economia y stroba ambos isla den nan crecemento socio economico.

Secretario General di MEP ta sigui splica cu esaki ta skirbi den rapport di Algemene Rekenkamer di Hulanda. Den rapport di Algemene Rekenkamer Hulanda Verantwoordingsonderzoek 2019 Koninkrijksrelatie (IV) en Bes-Fonds (H) por tuma nota con Algemene Rekenkamer Hulanda a critica e RFT esta, e Rijkswet di Curaçao y Sint Maarten bisando cu e no a funciona. E rapport aki tabata hopi critico splicando cu e constructie di e Rijkswet Financiel Toezicht aki no tabata efectivo y mester bin un otro tipo di “approach”.

Recomendacion di Algemene Rekenkamer Hulanda na e Minister di BZK pa haci un investigacion y evaluacion riba e Rijkswet con otro por logra un sistema cu si ta traha cu enfoke, no solamente riba e control of supervision financiero, pero tambe riba stimulacion di crecemento economico cual awo a bay hopi atras. Te awe Hulanda no a cumpli cu Algemene Rekenkamer y no a laga haci un investigacion y evaluacion riba esaki.

Paso Aruba a presta 916 miyon florin den Pandemia mester entrega nos pais na Tweede Kamer?

E discusion actual ta basa riba 916 miyon florin cu Aruba a presta di Hulanda, cual debe ta vence na october 2023. Sea Aruba ta pag’e bek of ta refinancie. Den esaki e condicionnan di cualkier posibel deal cu Hulanda ta e puntonan di discusion actualmente den comunidad cu algun politico, algun prensa y algun comerciante. Kisas nan por tin otro agenda of interes y tin pura pa entrega Pais Aruba den man di Tweede Kamer sin compronde den profundidad kico esaki lo significa pa Pais Aruba y pa nan mes.

Oferta di Hulanda awo riba mesa y e manera cu e kier yuda Aruba:

Hulanda mes ta presta plaCa actualmente na 2.7%. Hulanda kier financia Aruba e debe di 916 miyon florin na interes di mercado internacional, esta entre 6-8%. Si Aruba bay di acuerdo cu un Rijkswet e ora pa e proximo 2 añanan Hulanda lo presta Aruba na un interes di 5.1%. Despues di 2 aña si yega na un Rijkswet, Hulanda lo baha e interes na 3.2%. Si no yega na ningun deal, Hulanda lo presta Aruba na interes di mercado cual ta entre 6-8%. Pues, den 20 aña Hulanda lo ta ganando 300 miyon florin cu e deal aki riba lomba di e pagadonan di belasting di Aruba. Esaki ta e ayudo? Esaki ta husto? Esaki ta refleha artikel 36 di Statuut? No ta e contesta!

Statuut Artikel 36 ta stipula textualmente:

“Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba verlenen elkander hulp en bijstand”

Pues e artikel den e Statuut, cual te awe ta valido ta papia cu ta brinda otro ayudo y asistencia. Solamente pa recorda Hulanda cu Aruba semper tin un bon curason. Ta bon pa recorda Hulanda cu den e momentonan dificil pa chikito cu Aruba por ta nos a percura pa yuda SIN a pone ningun condicion. Asina por recorda e desaster di “watersnoodramp” na Hulanda di januari 1953, Aruba mesora a demostra su boluntad y como pais chikito a brinda aporte sin ningun condicion.(adhunto un artikel di prensa di hopi aña pasa). Paso e palabranan ayudo y asistencia ta asina Aruba ta interpreta y practica esaki. Awo si Hulanda kier yuda mara na e condicionnan, esaki mester ta husto pero no locual cu tin awo riba mesa. Of bo ta yuda of ta scrap artikel 36 for di Statuut y cobra nos manera tur otro banco na mundo ta cobra.

Supervision Financiero:

Aruba no ta contra supervision financiero, basta cu e ta bon regla. Awo e supervision financiero ta den man di Pais Aruba, esta su gobierno y su parlamento. Na Curaçao y Sint Maarten esaki desde 10 di october 2010 momento nan a haya nan Status Aparte ta den man di Reino Hulandes a traves di un Rijkswet RFT. Asina Hulanda kier regla di Aruba tambe awo mediante un RAFT. E Rijkswet a demostra caba di no a funciona na Curaçao ni Sint Maarten. Lesa rapport Algemene Rekenkamer di Hulanda. Aruba no tin ningun confiansa den un constructie asina. Pakico pusha algo cu a demostra cu no ta traha? Ban discuti y yega na algo nobo cu si por funciona.

E ley di Reino Hulandes aki pues e Rijkswet ta den man di Parlamento Hulandes, kendenan ta tuma desicion riba dje y no Parlamento di Aruba. Pues 152 parlamentario den Tweede Kamer, kendenan tin un cantidad di problema di Hulanda pa resolve, mester tuma desicion riba algo cu pa nan tin poco interes. Esaki ta locual Pueblo di Aruba ta desea realmente? Den esaki nos ta kere? Esaki ta locual Marisol Lopez Tromp, Aquannette A. Gunn, Gerlien Croes, Ryçond Santos do Nascimento, Miguel Mansur hunto cu algun prensa y algun miembro comercio ta bringando p’e. P’esey nos lo keda comparti informacion pa pueblo por ta bon informa. Aruba merece un trato miho. Un trato cu respet. Nos dignidad no ta na benta!