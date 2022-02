SDG Fonds pompt US$ 2 miljoen in ananassector

17/02/2022 10:03

PARAMARIBO –

Om de ananassector in Suriname te stimuleren heeft het gezamenlijk fonds van de Verenigde Naties voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) een subsidie van twee miljoen US dollar toegekend. Het programma, waar inheemse en andere plattelandsgemeenschappen van zullen profiteren, zal worden uitgevoerd door de VN-organisatie voor industriele ontwikkeling (Unido) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) in partnerschap met de Internationale Arbeidsorganisatie en het Bevolkingsfonds.

Het ministerie van Buitenlandse zaken, International Business en

Internationale Samenwerking (BIBIS) geeft aan dat er op nuttige

wijze gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid om ananas op

duurzame wijze te telen en af te zetten. “Het versterken van de

productiesector, waarbij de factor mens een belangrijke rol

inneemt, is een van de belangrijke elementen uit het

Ontwikkelingsplan 2022-2026″, aldus Miriam MacIntosh, directeur

Buitenlandse Zaken van Bibis.

De ‘Duurzame Waardeketenontwikkeling voor ananas’, zoals het

programma heet, vloeit voort uit een voorstel dat is ingediend in

het kader van de Accelerator for Agriculture and Agroindustry

Development and Innovation Plus (3ADI+). Het gezamenlijk programma,

ontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende belanghebbenden

in de waardeketen van ananas in Suriname, werd geselecteerd uit een

wereldwijde reeks inzendingen uit meer dan honderd landen.

De vier VN-agentschappen zullen samen met ontwikkelingsbanken en

lokale financiele instellingen verschillende oplossingen

implementeren, waaronder een innovatiehub om geavanceerde

technische ondersteuning te bieden en een innovatieve

garantiefaciliteit om de toegang tot krediet te vergemakkelijken en

de risico’s van investeringen te verminderen. Het initiatief zal

landbouwers, verwerkers en anderen in de ananaswaardeketen in staat

stellen hun productiviteit, concurrentievermogen en markttoegang op

duurzame en transformerende wijze te verhogen, met de nadruk op het

genereren van inkomens voor inheemse gemeenschappen.

Door te helpen bij de totstandbrenging van een duurzame

waardeketen voor ananas zal het programma bijdragen tot het

opbouwen van de weerbaarheid van inheemse en andere

plattelandsgroepen. Dit zal geschieden door fatsoenlijk werk aan te

bieden, de ontwikkeling van ondernemingen en het versterken van de

positie van boeren en werknemers, met speciale nadruk op het

betrekken van vrouwen en jongeren, door middel van cooperaties en

betere bestuurspraktijken.

Sinds 2018 hebben Unido en FAO op verzoek van de regering de

duurzame ontwikkeling van de ananaswaardeketen in Suriname

ondersteund. In samenwerking met ministeries, boeren en andere

actoren zijn de sterke en zwakke punten geanalyseerd. Op basis

daarvan werd een Visie 2030 voor een verbeterde ananas waardeketen

voorgesteld die op brede steun kon rekenen.

Suriname, Kenia, Madagaskar, Noord-Macedonie en Zimbabwe zijn

door het ‘Joint SDG Fund’ geselecteerd om financiering te ontvangen

uit de pot van 114 miljoen US dollar om de SDG’s te versnellen. Een

klein jaar geleden werd 41 miljoen US dollar geinvesteerd in

transformatieve programma’s in Fiji, Indonesie, Malawi en

Uruguay.







