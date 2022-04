SCVU doorstaat druk De Schakel

27/04/2022 01:47

-

John Zaalman

PARAMARIBO –

SCVU heeft sportief wraak genomen op De Schakel door dinsdagavond met 65-62 te winnen. De ploeg uit Uitvlugt doorstond daarbij de druk van de tegenstander in de laatste fase. In de eerste ronde van het ‘Mek a basketbal dribbel baka’-toernooi had De Schakl ruim met 73-50 gewonnen.

Jahmal Henar zorgde met nog 3:22 uit een lay-up ervoor dat De

Schakel de tegenstander tot een punt (62-63) naderde. Sergio Panka

en Jivar Vreden lieten SCVU elk uit een vrije worp verder uitlopen.

De tegenstander kreeg daarna nog zeker twee kansen de stand gelijk

te trekken of SCVU weer tot een punt te naderen, maar had Vrouwe

Fortuna niet aan haar zij. Jaleel Vreden kreeg met nog 2,3 seconden

de kans het pleit vanachter de vrijeworplijn te beslechten voor

SCVU, maar miste beide keren. Maar nadat Panka de rebound pakte,

was de strijd gestreden.

De Schakel sloot de eerste tien minuten af met 18-17 na een

‘three-pointplay‘ van Foetjaro Alankoi. Ploegen gingen de

rust in met een 32-32 stand. Panka zorgde met een at-the-buzzer

jumper aan het eind van de derde quarter ervoor dat de winnaar

het laatste kwart met een 54-51 voorsprong inging. Volgens Lesly

Dhanradj was het de bedoeling van SCVU om zich te revancheren op

het verlies van 10 maart.

Dhanradj: “Tevreden ben ik beslist niet, omdat er totaal geen

structuur was in ons spel. We hebben de winst door een betere

doorzettingsvermogen en ervaring gehaald.” Donderdag is Yellow

Birds, dat CLD/Interfarm in de voorwedstrijd met 103-51 op haar

broek gaf, de volgende opponent. “Het is veel praten, maar de

beslissingen liggen bij de jongens zelf op het veld. We merken wel

wat het tegen Yellow Birds wordt.”

Tegenhanger Ray Emanuels keek terug op een moeilijke game. “Ik

kon door blessures niet beschikken over enkele key

players“, merkte de coach van De Schakel op. Hij kon geen

beroep doen op onder anderen Stefano Eudoxie en Cheraldo Beverdijk.

“Ik ben wel trots op de werklust die de jongens hebben getoond.

Minder ervaring heeft ons gekild. We zijn in een leerproces en

gelukkig is dit een warming-up.” Earvin Randamie leidde SCVU met

veertien punten, terwijl Lagwijn Brondenstein topscorer werd bij De

Schakel met 28 punten.







