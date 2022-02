Schuldherstructurering weer op spoor

09/02/2022 17:12

Minister Achaibersing (r) heeft tegenover GlobalCapital verklaard dat problemen met obligatiehouders zijn opgelost.

PARAMARIBO – De besprekingen met internationale schuldeisers om Surinames buitenlandse schuld te herstructureren zijn in de afgelopen periode weer vlot gerokken. Zo blijkt uit een interview van Financi?nminister Armand Achaibersing met het financieel blad GlobalCapital. Door overleg zijn meningsverschillen met obligatiehouders opgelost en worden de onderhandelingen voortgezet.

“Onderhandelingen over schuldherstructurering vinden doorgaans plaats te midden van grote onzekerheid en meningsverschillen over de economische vooruitzichten van het debiteurenland komen vaak voor. Maar Suriname doet er alles aan om die te minimaliseren. Onze strategie is gericht op voortdurend overleg met obligatiehouders en andere belanghebbenden, naast een sterke inzet voor begrotingsconsolidatie, verankerd door een IMF-programma”, zegt minister Achaibersing.

Obligatiehouders hebben deze best practice-benadering erkend, aldus de bewindsman, toen ze instemden met het uitstellen van betalingen. Echter, het is waar dat veel obligatiehouders zich misschien niet realiseerden hoe groot de economische onevenwichtigheden van Suriname waren en welke aanpassingen nodig waren om de overheidsschuld op een houdbaar pad te brengen, constateert hij.

Achaibersing: “Vergeet niet dat de regering van president Santokhi een slecht beheerde economie heeft ge?rfd, met verstikkende staatsschulden en de extra last van Covid-19 op zich heeft genomen. Om je een idee te geven: tussen 2010, toen de vorige president aantrad, en 2020, steeg onze staatsschuld van 15 procent tot maar liefst 148 procent van het BBP. In 2019 heeft de regering-Bouterse obligaties met een looptijd van vier jaar uitgegeven met een duizelingwekkende rente van 12,875 pocent – en vervolgens schreef presidentskandidaat Santokhi een brief aan obligatiehouders waarin hij de onhoudbare aard van dergelijke schulden aangaf.”

Drie pijlers

Volgens Achaibersing is het land standvastig geweest in zijn bereidheid om deze schuld te erkennen “hoewel het IMF-personeel heeft gezegd dat de staatsschuld van Suriname ‘onhoudbaar’ is, zelfs bij de maximaal haalbare fiscale aanpassing in de komende vijftien jaar”, voegt de bewindsman eraan toe. Om schuldhoudbaarheid te bereiken heeft het land daarom belangrijke schuldverlichting nodig van particuliere en offici?le schuldeisers. Suriname heeft zijn aanpak gebaseerd op drie pijlers: eerlijke en billijke behandeling van alle schuldeisers, te goeder trouw en constructieve dialoog ?n een duurzame schuldoplossing binnen het schuldhoudbaarheidskader van het IMF.

Obligatiehouders kunnen Surinames toewijding aan deze principes zien, meent de minister, bijvoorbeeld wanneer de schuldcijfers van alle crediteuren zullen worden bekendgemaakt – iets wat slechts weinig regeringen doen. “We hebben contact gehouden met schuldeisers om hun feedback te verzamelen en hebben financieringsgaranties gekregen van offici?le schuldeisers. We zijn ook bezig met verdere gegevensuitwisseling en dialoog met de financi?le en juridische adviseurs van het obligatiehouderscomit?, evenals met de obligatiehouders zelf, en zullen dit blijven doen als we doorgaan naar de volgende fase van het herstructureringsproces”.

IMF-programma

Nu de raad van bestuur van het IMF het hulpprogramma voor Suriname heeft gedgekeurd in december 2021, worden externe schuldeisers – offici?le schuldeisers, obligatiehouders en andere commerci?le schuldeisers – de macrofiscale en schulddoelstellingen die zijn opgenomen in het IMF-programma voorgehouden. In het kader van het programma heeft de regering zich ertoe verbonden de overheidsschuld terug te brengen tot 120 procent van het bbp in 2024 en tot 60 procent in 2035, wat de brutofinancieringsbehoefte tussen 2023 en 2035 zou moeten terugbrengen tot gemiddeld 9 procent van het bbp.

De update voor crediteuren schetst de aanpak om de schuldenlast van Suriname te herstructureren op een manier die in overeenstemming is met deze doelstellingen. Wat betreft de terugbetaling van obligatiehouders en andere externe commerci?le crediteuren geeft Achaibersing aan dat het voorstel dat aan schuldeisers is voorgelegd twee componenten zal omvatten. Ten eerste zal het vastrentende deel een vermindering van de uitstaande schuld weerspiegelen, inclusief opgelopen rente en achterstallige betalingen, die verenigbaar is met het macrofiscale kader van het IMF en het vermogen van Suriname om inkomsten te genereren.

VRM

Ten tweede komt er een waardeherstelmechanisme (VRM) om schuldeisers te compenseren, mochten toekomstige olie-inkomsten voldoende zijn om de economie te transformeren. “Vandaag onderhandelen we met obligatiehouders, maar morgen hebben we ze misschien nodig. Als we eenmaal betere dagen hebben, willen we die kunnen compenseren. Sinds Suriname in juni 2021 het eerste voorstel aan schuldeisers heeft gedaan, hebben verschillende omvangrijke – zij het uitzonderlijke – verbeteringen een positieve invloed gehad op de macrofiscale en schulddoelstellingen die zijn opgenomen in het IMF-programma, waardoor het land de voorwaarden van dat aanbod kon verbeteren.

Achaibersing: “We moeten benadrukken dat deze verbeteringen het resultaat zijn van de combinatie van onze vroege en gedurfde beleidsmaatregelen – naast eenmalige ontwikkelingen zoals de toewijzing van SDR en de update van de bbp-deflator en de dynamiek van het postpandemische herstel. De verbeterde macrofiscale en schulddoelstellingen, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van het IMF, vormen een sterk anker voor de onderhandelingen”. Hoewel Suriname commerci?le schuldeisers wil compenseren als toekomstige olie-inkomsten beschikbaar komen, zal het VRM zoals beoogd wordt niet worden ontworpen alsof Suriname een olieproducerend land is en alleen worden gekoppeld aan de prijs van olie, zoals het geval was met oliewaarborgen die in de jaren tachtig van de vorige eeuw door Mexico, Venezuela en Nigeria aan de deelnemende schuldeisers werden aangeboden.

In plaats daarvan zal de VRM worden ontworpen om waarde te cre?ren voor crediteuren volgens drie basisprincipes: het zal alleen gericht zijn op het compenseren van nominale verliezen, het zal worden afgetopt in termen van dollars, waarbij de schuldeisers pas worden gecompenseerd nadat enkele initi?le olie-inkomsten ten goede komen aan de bevolking van Suriname en de VRM moet worden gezien als een instrument om te komen tot een eerlijke, win-win-oplossing voor zowel Suriname als de schuldeisers. “Natuurlijk moet dit waardeherstelmechanisme door de schuldeisers correct worden geprijsd en schuldeisers worden aangemoedigd om mee te werken aan het ontwerpen van een mechanisme waarmee ze zich prettig voelen.”

