Schuldherschikking besproken met Paris Club

23/04/2022 20:07

Minister Achaibersing van Financien en planning (r) heeft in Washington

overleg gehad met vertegenwoordigers van de Paris Club.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

Financienminister Armand Achaibersing heeft deze week in Washington een ontmoeting gehad met twee vertegenwoordigers van de Paris Club. De Paris Club is een groep van donorlanden die in het geval een land zijn schulden niet terug kan betalen samen naar een oplossing daarvoor zoekt. Het eerste gesprek was met William Roos, de Franse onderminister voor Multilateralisme, Handel en Ontwikkeling, tevens ondervoorzitter van de Paris Club.

Roos bevestigde de ontvangst van het voorstel van Suriname ten

aanzien van de herstructurering van de schulden en gaf aan dat er

intern overleg met de leden van de Paris Club zal plaatsvinden. Hij

is er echter van overtuigd dat partijen tot een oplossing zullen

komen. Verder benadrukte hij dat Suriname mag blijven rekenen op de

ondersteuning van de Paris Club waarbij de club zich zal houden aan

de parameters overeengekomen met het IMF.

De tweede ontmoeting was met Veda Poon, directeur van

Internationale Financien van Engeland. Beide Paris Club

vertegenwoordigers hadden begrip voor de effecten van het

IMF-programma, die een enorme druk op grote delen van de Surinaamse

samenleving leggen en dat met de gevolgen van de oorlog in Ukraine

de druk alleen maar groter wordt. Ze erkenden dat de oorlog een

zeer onvoorziene omstandigheid is en dat aan dit punt zeker de

nodige aandacht besteed moet worden.

Achaibersing informeerde hen over de status van de

onderhandelingen met India, China en met de bondholders. De

vertegenwoordigers van Frankrijk en Engeland gaven beide aan dat

het geen gemakkelijke taak is om met deze partners op korte termijn

overeenstemming te bereiken. Ze zijn echter bereid waar mogelijk

Suriname te ondersteunen. De minister bedankte de Paris Club voor

alle inspanningen, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Zoals

bekend hebben de bilaterale schuldeisers binnen de Paris Club heel

vroeg in het proces hun goedkeuring of ‘financial assurances’ aan

het IMF gegeven.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina