Schoolgeld di EPB  a subi di 140 Florin te 1.600 Florin pero Ministro a bah’e bek na 280 FlorinSchoolgeld di EPB  a subi di 140 Florin te 1.600 Florin pero Ministro a bah’e bek na 280 Florin

Innovacion ta haci enseñanza hopi mas caro:

ORANJESTAD (AAN) — Minister Endy Croes, den entrevista cu DIARIO, cu a cuminza cu e tema di schoolgeld di SKOA, a desvia di e tema pa trece dilanti un ehemplo, cu ta regarda scol EPB, cu na dado momento a subi su schoolgeld di 140 florin pa 1.600 florin, pero tabata tin e posibilidad di bolbe bah’e, y awo a bira 280 florin.

E dignatario a splica cu EPB tambe ta un stichting cu su propio bestuur, su directiva, etc., y pa motibo cu a bin cambio pa moderniza enseñanza, e scol a pasa den un proceso unda Hulanda a bin cambia 4 opleiding pa un sistema nobo, y a bay over pa License, unda cu tin paga pa alumno, pa aña, unda cu no ta copia bukinan mas.

E sistema ta mucho mas caro y EPB cu semper a cobra 140 florin na schoolgeld a subi’e pa 1.600 florin. Ora cu minister a lesa e carta e mes a spanta pasobra pasa di fls.140 pa fls.1600, ta dificil. Un mayor cu dos yiu, por ehemplo, un di nan mester stop di bay scol. E minister a bay den negociacion cu EPB y tur experto pa ilustra di con asina halto.

Pero di otro banda, gobiernonan anterior, tur a haya placa atravez di un “normbedrag” cu cada tres aña mester haci un estudio riba dje, pa wak si tin inflacion, etc., y wak si tin cu ahusta esaki. E ultimo aña cu esaki a tuma lugar corectamente, tabata na 2009 bao di MEP, y na 2010 el a wordo ahusta, pero despues nunca mas te drentando 2021.

A laga expertonan calcula con atrasa esaki ta, y nan a bisa cu e ta coriendo na 6.4 miyon atrasa. E mandatario mester a bay Ministerraad cu tur e documentonan concerni, y gobierno ta bay aloca 50% pa September proximo. Y pa e presupuesto cu a caba di sali y ta na Raad van Advies (2024), gobierno tin e otro 3.2 miyon hinca den dje.

Pues, pa November si Parlamento aproba esey, lo logra haal in tur e retrasonan, y lo por aloca 800.000 florin extra pa EPB, y su school geld ta baha di 1.600 florin pa 280 florin, cu ainda ta doble pero cu lo no a logra si no a negocia e 3.2 miyon manera el a menciona.