Scheidingslijnen Afro-Surinamers nog steeds een issue

De Feydrasi Fu Afrikan Srananman bezint bij het feit dat 229 jaar geleden de vrijheidsstrijder Boni om het leven werd gebracht.



Boni was de zoon van een gevluchte tot slavin gemaakte marron, die gedurende jaren verbeten strijd voerde tegen de slavenhouders. Ook probeerde hij de verschillende groepen van gevluchte tot slaaf gemaakten in het binnenland te verenigen. Op zondag 20 februari stond de Feydrasi Fu Afrikan Srananman, erbij stil dat 229 jaar geleden deze Surinaamse held en vrijheidsstrijder om het leven werd gebracht.

“We staan erbij stil omdat wij Boni zien als het sprekend

voorbeeld van hoe door goede samenwerking, doorzetting en

opoffering je doel te bereiken. Dat is een voorbeeld dat we nu anno

2022 zouden moeten navolgen. We zouden meer moeten kijken naar wat

ons bindt, dan wat ons scheidt”, stelt Feydrasi-voorzitter Iwan

Wijngaarde.

Alhoewel het al meer dan 30 jaar is dat de organisatie timmert

aan de weg van ‘zwart bewustzijn’ is de opkomst voor de herdenking

ook ditmaal mager. Behalve de uitgenodigde culturele groep Baka

Chala, zijn er nauwelijks tien mensen aanwezig. “De geschiedenis

heeft ons uit elkaar gerukt. Er bestaat tussen de verschillende

groepen Afro-Surinamers – die uit de stad en die in het binnenland

– een scheiding. Deze moet weggewerkt worden. Alleen zo kan de

groep vooruit komen. Dingen moeten gezegd worden zoals ze zijn. En

dan moet er gewerkt worden aan herstel”, stelt Wijngaarde.

Ook Assembleelid, Ivanildo Plein, sprak de hoop uit dat er

samengewerkt zal worden aan een betere toekomst. “Ik spreek hier

ook als vader en hoop dat mijn kinderen vanuit een betere positie

deel kunnen nemen aan de maatschappij om zo hun deel te doen aan de

opbouw van ons land.”







