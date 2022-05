Schedule di interogacion di testigonan den caso Avestruz ta sigui te September 2022

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Algun siman pasa DIARIO a publica cu entre e testigonan cu lo wordo interoga den caso Avestruz ta Jan de Ruijter.

Manera DIARIO a publica, un Hues Comisario di Sint Maarten a bin Aruba pa e interogacionnan cu ta tumando lugar. Jan de Ruijter hunto cu Michael Williams ta esnan cu a entrega e promer raport na Ministerio Publico pa cuminsa investigacion riba otorgamento di tereno cu a haya e nomber Avestruz. Despues ta ministernan A. Croes y Tjong a entrega otro raport.

INTEROGACIONNAN TA TE CU SEPTEMBER

Hues den su decision di dia 6 April 2022, a bisa cu tur e testigonan cu Fiscal a aproba lo keda. E otronan cu Fiscal no ta haya relevante lo no wordo aproba. Por a scucha Hues menciona nomber di varios di e 12 sospechosonan den caso Avestruz, kendenan lo wordo scucha como testigo. Tambe por a scucha nomber di Jan de Ruijter. Investigacion cu DIARIO a haci ta mustra cu no ta un abogado so sino diferente abogado lo bay haci Jan de Ruijter pregunta. Mesun cos ta conta pa e otro testigonan.

E luna aki e interogacionnan a cuminsa y por a compronde cu ya tin un schedule planea cu ta sigui te cu September 2021.

SOSPECHOSONAN CU TA WORDO INTEROGA

Investigacion cu DIARIO a haci ta mustra cu e parti fastioso di e interogacionnan ta bira ora cu sospechosonan mester duna declaracion ariba pregunta cu abogadonan lo bay haci. Por a compronde cu pa evita cu e sospechosonan lo por incrimina nan mes, nan lo wordo avisa door di nan abogado pa haci uso di nan derecho di silencio.

Esey lo trece cu ne cu lo no bay saca mucho informacion di e sospechosonan, di loke ya nan a declara caba na Landsrecherche.

CASO TRATA E AÑA AKI AINDA?

E pregunta cu ta bin dilanti ta, si por spera cu e aña aki ainda, lo cuminsa cu tratamento di e caso penal. Ta asina cu Hues den su decision di 6 April 2022 a bisa cu mirando e cantidad di testigonan cu lo mester wordo scucha, el a fiha 14 Juni 2022 pa 11’or di mainta, lo topa den sala di Corte pa mira con leu a yega cu e interogacionnan y asina planea kico lo bay sosode cu tratamento di e caso Avestruz.

Mirando e cantidad di interogacionnan cu ainda falta y cu segun e schedule esaki ta te September 2022, Hues lo mester dicidi si e aña aki lo cuminsa cu tratamento di e caso penal Avestruz of no. Dentro di algun siman ora cu e Hues di Hulanda bin Aruba pa mira con e situacion ta bayendo, lo haya sa si kico lo bay sosode.