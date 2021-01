Na 33 jaar als vrijwilliger te hebben gewerkt in het bestuur van de Missionary Aviation Fellowship (MAF), zwaait Marten Schalkwijk (65) af. “Ik heb zeker twee keer eerder getracht om over te dragen, maar er waren nog zaken waarbij mijn ondersteuning nodig was. Ik denk dat het mooi is geweest want ik laat een vrij gezonde organisatie achter zonder problemen en dat stemt zeker goed.”