Scarcedad di trahado den sector Horeca por afecta e servicio y turista por dicidi di busca otro destino

Tisa LaSorte, CEO di AHATA:

ORANJESTAD (AAN) – Den entrevista cu DIARIO, e CEO di AHATA señora Tisa LaSorte a comenta cu Aruba ta considera como un destino turistico basta caro. Aruba ta exitoso, kiermen nos a logra di cobra e prijsnan di mas halto y nos tin turistanan cu ta dispuesto na pagu’e.

“Pero si bo no por brinda e servicio, na final e turista ta bay bisa bo ‘bo sa, ami por haya un miho balor pa mi placa otro caminda, pasobra nan ta trata mi miho, of mi ta haya e servicio’ pasobra e servicio no ta solamente con nan ta trata bo pero e servicio tambe ta disponibilidad”, LaSorte a señala.

El a sigui splica cu por ehemplo den un hotel si nan no tin suficiente hende, nan ta dicidi di no haci brunch. Pues, e servicio cu un turista ta ricibi ta bay ta menos, kiermen e no ta solamente e calidad.

Loke tambe ta sosode ora cu no tin hende pa traha y bo ta desespera pa duna servicio, bo ta tuma hende na trabao cu no tin suficiente training ainda, of bo ta promove hende prome cu nan ta full cla, y tur e tipo di problemanan aki ta haci cu bo servicio ta bira poco, poco menos. Por ta no tur hende ta not’e pasobra e no ta di un dia pa otro, pero pocopoco.

LaSorte a señala cu lo yega un dia cu e turista ta bisa cu e no ta hayando e calidad di experiencia cu e ta spera pa e cantidad di placa cu e gasta y cu e ta prefera bay otro caminda.

“Esaki ta un problema caba. Nos no ta kere ta un problema urgente; e ta un problema awo na 2024, y nos no tin un bista ainda cu e ta bay mehora.