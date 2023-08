“Say Yes to Secrets, Say Yes to San Nicolas y e areanan cu ta rondon’e”

The content originally appeared on: Diario

Errol de Freitas, Presidente di SNBA:

*Comunidad, pueblo, henter Aruba ta nos miho instrument!

ORANJESTAD (AAN) – San Nicolas Business Association a convoca un conferencia di prensa, den cual, señor Errol de Freitas, Presidente di SNBA a hiba palabra.

El a cuminza bisando cu e rueda di prensa aki ta pa un motibo hopi particular y necesario, di parti di e proceso di locual ta pasando cu Hotel Secrets.

Asina, De Freitas a referi na e Campaña di firma cu yama “Say Yes To Secrets” y cu e ta haya cu realmente por yame “Say Yes to San Nicolas” tambe. E campaña aki ta hayando hopi sosten y el a start awe mes, 1 di Augustus 2023.

“Actualmente, e proceso legal cu ketobay ta andando y cu nos ta weita cu e compania aki mester a stagna e construccion, y esey ta trece su peligronan cune tambe, pasobra mester tene na cuenta cu tin hende riba payroll, tin diferente aspecto riba e proyecto cu ta costando placa, anto mas importante cu tur cos, si nan no por logra e meta cu nan tin cu habri nan portanan loke por tin un embergadura financiero fastioso”, el a indica.

Diamars mainta SNBA a introduci un instrument cu nan ta kere ta importante, cu ta e comunidad, e pueblo, e bisiñanan y nos tur cu ta biba den e comunidad aki. “Anto nos comunidad ta eigenlijk full Aruba, pasobra Aruba den su totalidad, ta mas chikito cu cualkier comunidad grandi. Pa tal motibo nos ta akinan, awe mainta, anunciando e accion di firma cu nos ta pidiendo, pa locual ta Secrets of Baby Beach”, De Freitas a señala.

El a subraya cu e lema ta “Say Yes to Secrets” pero no ta esey so, e ta “Say Yes to San Nicolas” y e areanan cu ta rondona San Nicolas, tumando for di Balashi bin ariba (Pos Chikito, Savaneta, Cura Cabay, Brasil) y asina por sigui pasobra tur locual nan ta pasando no ta di awo pero di hopi aña, de Freitas a remarca.

“Mester admiti cu nos tin atencion di gobierno, pero hopi biaha interesante y importante ta e accion. Comunicacion ta estrecho y actualmente, nos a dicidi pa tuma e rienda aki, di bay na pueblo pa nos sinti e pulso di nan deseo, pa locual ta Secrets. E motibo, principalmente, ta pa mustra sosten den esaki, na e importancia di e proyecto aki”, Errol de Freitas a señala.