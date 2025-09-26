‘Brevet van Onvermogen’ pa Parlamentario Jennifer Arends-Reyes cu AVP-Futuro CITES Caribbean Committee di bishita na Aruba No ta di awo pero di hopi aña maestronan ta lucha pa un miho salario Cantidad di auto na Aruba ta aumentando hopi lihe e aña aki Morto di Charie Kirk ta bira revolucion contra e revolucion Flower Power Delegacion di Hisamento di Peso a sali pa Guayaquil
Local News

Savaneta Seafood Festival lo ta un dia inolvidabel cu cuminda, cultura y comunidad

26 September 2025
Support us
This content originally appeared on Diario Online.
Promote your business with NAN

ORANJESTAD (AAN):  E tan spera Savaneta Seafood Festival ta tuma luga e diadomingo aki,

y Ministerio di Finansas, Asuntonan Economico y Sector Primario ta orguyoso pa duna su apoyo completo na e evento importante aki.

Organisa pa Fundacion Savaneta Prome Capital y cu sosten di nos ministerio, ATA y Cede Aruba, e festival lo tuma luga dia 28 di september 2025 di 2:00 p.m. te 9:00 p.m., na pier di Brisas del Mar.

Por spera un variedad di seafood local, for di pisca fresco di dia te plato culinario creativo, prepara na e momento. Tambe lo tin programacion cu musica live, artesania y presentacion cultural pa duna un ambiente festivo.

Minister Geoffrey Wever a enfatisa:

"E festival aki no ta solamente un evento di cuminda, e ta un declaracion. E ta fortalece nos economia local, ta brinda un plataforma na nos piscadornan y empresarionan local, y ta un paso importante den direcion pa haci Savaneta e capital di pesca na Aruba.

E festival ta completamente den linea cu e Programa di Gobernacion di Gabinete AVP-Futuro, unda promocion di sector primario, apoyo na empresarionan chikito y stimulacion di economia local ta prioridadnan principal.

Di parti nos ministerio nos ta invita residente, bishitante y amantenan di seafood pa yega na e evento special aki. Bo presencia no ta solamente un garantia pa un dia inolvidabel cu cuminda, cultura y comunidad, pero bo apoyo ta yuda pa duna mas forsa na piscadornan y empresarionan local y ta fortalece identidad di Savaneta como pueblo di pesca.

Ban celebra hunto e diadomingo aki di nos seafood Arubiano, y yuda pa pone Savaneta Seafood Festival como un tradicion pa hopi aña mas!

Support us

Related News

16 September 2025

Esaki ta e proceso di Rijkswet splica stap pa stap

16 September 2025

Prome Minister Dick Schoof a reuni cu Prome Minister Mike Eman

24 September 2025

Minister di Husticia a anuncia maneho nobo pa personanan no documenta

13 September 2025

NV Elmar cu dolor di cabez cu numeroso sistema cu a bay down