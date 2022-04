Saramaccaners blijven fel gekant tegen bouw houttransportbrug

13/04/2022 05:57

-

Samuel Wens

Bezorgde en kleurrijke geklede leden van de Saamaka-stam hebben zich begeven naar het parlement om de petitie in te dienen tegen de bouw van een houttransportbrug over de Boven-Surinamerivier.

Foto: Gilliamo Orban



PARAMARIBO –

“Het standpunt van de mensen is overduidelijk en goed gemotiveerd. We gaan serieus aandacht hieraan geven. We kunnen zeggen dat er genoeg draagvlak is. We willen jullie niet het gevoel geven dat jullie alleen staan.” Zo sprak Marinus Bee, voorzitter van De Nationale Assemblee nadat hem dinsdag een petitie, ondertekend door tweeduizend Saamaka, was overhandigd.

Ze zijn tegen de bouw van een brug over de Boven-Surinamerivier,

in de nabijheid van Apeesina Dan, voor vervoer van geoogst rondhout

van de maatschappij Palmeras Timber Processing vanuit de concessie

in het Tapanahoniegebied naar Paramaribo. Bee wil woensdag

(vandaag) met president Santokhi deze kwestie, waarvan hij al

geruime tijd kennis draagt, bespreken.

Kenneth Lazo van het organiserend comite achter de petitie

lichtte die toe en zegt dat de mensen vrezen dat boten niet onder

de brug door zullen kunnen varen. Een ander zorgpunt is dat

mogelijk activiteiten om in het levensonderhoud te voorzien door

bijvoorbeeld jagen en planten van gewassen, ontwricht zullen

worden. Ook wordt gevreesd dat de weg naar Atjoni zal worden

vernietigd, omdat die niet berekend is op zware

houttransporten.

In een brief van 20 maart van de Awana-lo (stamfamilie) aan

Palmeras Timber Processing, wordt gesteld dat de lo gekant is tegen

de bouw van de brug in hun traditioneel gebied. De briefschrijvers

betichten de maatschappij dat zij op een listige manier, buiten de

lo om, toestemming heeft gekregen. Kopieen van de brief zijn

gestuurd aan de president, vicepresident Brunswijk en de ministers

Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Riad

Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en Gracia Emanuel van Regionale

Ontwikkeling en Sport (ROS).

Volgens bepalingen in het Saamaka-vonnis moeten inheemse en in

stamverband levende volken collectief benaderd worden en collectief

toestemming verlenen voor dergelijke activiteiten. Directeur

Arunkoemar Hardien van het kabinet van de president, belast met

politieke en beleidszaken, heeft Leo Bannafoo van van het comite

schriftelijk meegedeeld dat OW geen vergunningaanvraag heeft

gekregen voor de bouw van een brug nabij Apeesina Dan.

Van het bedrijf zelf is niemand bereid te reageren. Eerder zei

Patric Sontong, coordinator van de houtmaatschappij, dat deze

alleen met toestemming van de lokale bewoners een bouwvergunning

zou aanvragen. Toch begint de bouw van de brug spoedig, aldus Carlo

Sampi, hoofdkapitein van de Awana-lo en voorstander van de bouw.

Hij laat zich door de tegenstanders niet klein krijgen. “Ik ben

niet door de politiek aangesteld.”

Ook Iwan Adjako, kapitein van Kaja Paati, wil graag dat de brug

komt. “Ik vraag me in gemoede af, waarom ik tegen de bouw ervan

moet zijn. Wij klagen over isolement in het binnenland, maar werken

dat nu zelf in de hand.” Hij verwijt de tegenstanders dat ze tegen

de ontwikkeling van het gebied zijn. “Het zijn de onderontwikkelde

mensen binnen deSaamaka-gemeenschap die protesteren”, stelt

Adjako.

Maar Lazo meent dat alles rond de bouw van de brug met

geheimzinnigheid omgeven is en vindt het niet nodig in te gaan op

deze aantijgingen. “Wij geloven niets van hun mooie verhalen en

willen duidelijkheid, daarom de petitie.”

Lees het volledig artikel in de woensdageditie van

de Ware Tijd







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina