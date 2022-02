Saramaccaanse gezagsdragers betreuren aanpak grondenrechten

22/02/2022 05:59

BOVEN-SURINAME –

De Vereniging van Saamaka Gezagdragers (VSG) ‘betreurt’ de aanpak van president Santokhi in de kwestie van de collectieve grondrechten. Dit maakt de VSG bekend in een uitgegeven verklaring. “De huidige regering heeft ondanks het feit dat er sinds 2019 een concept-wetsvoorstel Collectieve Rechten van Inheemse en Tribale Volken in de Nationale Assemblee voor behandeling is, weer een aangepast concept-wetsvoorstel ingediend”, luidt de klacht.

Bovendien, zo wordt gesteld, is het aangepaste wetsvoorstel

‘eenzijdig’ samengesteld, omdat de inheemsen en tribale volken er

“niet in gekend en niet bij betrokken” zijn. Volgens de verklaring,

getekend door VSG-bureaudirecteur tevens kapitein Steven Petrusi,

draagt het vorige wetsvoorstel daarentegen de goedkeuring van de

traditionele gezagdragers der inheemsen en tribale volken. Het was

gezamenlijk opgemaakt door hun vertegenwoordigers en die van de

overheid.

VSG ziet daarom graag dat de centrale overheid het

overeengekomen beleid continueert en stopt met eenzijdige

aanpassingen van aangeboden documenten. “Het kan het vertrouwen en

respect schaden”, wordt gewaarschuwd. Verder wijst de VSG erop dat

de huidige aanpak ook ‘stagnerend’ werkt voor de uitvoering van het

Saamakavonnis van 28 november 2007. “De vereniging dringt erop aan

dat het wetsproduct van de Nationale Assemblee overeenkomt met de

Saamaka-, Kalina en Lokono-vonnissen”, aldus de verklaring.







