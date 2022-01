SAO reikt certifcaten elektro-huisinstallatie en textiele werkvormen uit

25/01/2022 20:07

Cursisten tonen trots hun certificaat. Foto: ministerie AW&J

PARAMARIBO – De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft aan 32 cursisten in het district Saramacca een certificaat uitgereikt voor het succesvol afronden van de vaktrainingen elektro-huisinstallatie en textiele werkvormen. Directeur Joyce Lapar zei dat door dit project jongeren kosteloos een training hebben kunnen volgen.

De trainingen maakten deel uit van het negende Basic Needs Trust Fund-project ‘Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen en werkzamen’ dat is gefinancierd door de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB). Beoogd wordt voornamelijk werkloze jongeren ‘hard en soft skills’ bij te brengen of die te versterken , waardoor hun kansen op het vinden van een baan als klein ondernemer of werknemer worden vergroot.

Ze kunnen nu een eigen onderneming starten en hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren. BNTF-projectmanager Jaswant Doekharan blikt tevreden terug op de uitvoering en afronding. Hij benadrukt het belang van scholing en herscholing van jongeren met het oog op het ondernemen. De cursisten hebben vakkennis opgedaan die zij in de praktijk verder kunnen ontwikkelen en waarmee ze een toekomst kunnen opbouwen.

Ongeveer de helft van de cursisten die binnen het BNTF 9-project een certificaat heeft ontvangen is vrouw. Lapar is ingenomen met het feit dat Chavelly Arsomedjo van de training textiele werkvormen zelf haar kleding heeft vervaardigd voor de certificaatuitreiking. De SAO-directeur heeft de jongeren aangemoedigd om zich te blijven ontwikkelen om hun positie in de maatschappij te verbeteren.

