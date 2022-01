Santokhi spreekt vakbeweging toe tijdens diner

22/01/2022 17:54

President Santokhi spreekt de vakbeweging toe tijdens een diner in restaurant Lucky Twins. Foto: CDS

PARAMARIBO – President Santokhi heeft de vakbeweging als gesprekspartner van de regering toegesproken tijdens een diner. Het staatshoofd merkte op dat er binnen een democratische rechtsorde, de vakbeweging vrijheid heeft van opereren en hierin niet belemmerd wordt. Ook moet er geen intimidatie zijn vanuit de overheid. “Ik hoop dat wij ook op dit punt erin slagen om een goed klimaat te bieden voor het vrijelijk opereren”, aldus president Santokhi.

Tijdens het diner vrijdag in restaurant Lucky Twins zei het staatshoofd dat de regering sinds haar aantreden het niet makkelijk heeft gehad op het financieel-economisch vlak. Maar ook dat zij vanaf het begin duidelijk heeft gemaakt in gesprek te willen blijven met alle maatschappelijke groepen en vooral met de sociale partners, waaronder de vakbeweging. Zo meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Santokhi zegt dat dankzij prudent financieel beleid de regering de financi?le crisis heeft kunnen bezweren zonder monetaire financiering of het aangaan van nieuwe leningen. Hij is de vakbeweging dankbaar hiervoor. De inventarisatie van zaken viel toch veel slechter uit dan de aanvankelijke prognose. Ondanks de standstill met de schuldeisers en het pad van schuldherschikking zal Suriname de komende tien tot vijftien jaar toch een fors deel van haar inkomsten aan betaling van rente en aflossing van schulden kwijt zijn. “Die reservering gaan wij moeten maken.”

Sociaal vangnet evalueren

De regering is momenteel bezig het sociaal vangnet te evalueren en waar nodig bij te stellen, met name gericht op het beter bereiken van de zwakke huishoudens. Daarnaast is zij via de heffingskorting op de belastingen en toekennen van een overbruggingstoelage en koerscompensatie een groot deel van de loontrekkers tegemoetgekomen. Met name de onderste lagen zijn daarbij gecompenseerd voor de hoge inflatie. De regering zal zich beijveren de inflatie komend jaar fors omlaag te brengen, waardoor de uitholling van de koopkracht tegengegaan wordt.

Wijzend op het IMF-programma en de toezeggingen van de IDB en Wereldbank, zegt de president dat 2022 het jaar van de implementatie wordt. De vakbeweging zal via het Tripartiet Overleg de regering moeten helpen om de uitvoering van die afspraken in dit document ook in de gaten te houden, en waar nodig aan de bel te trekken.

“Laten we ook bij de loononderhandelingen ervan uitgaan, dat we met wederzijds begrip eruit komen en voorkomen dat we in een loon- en prijsspiraal terechtkomen, want daar heeft niemand baat bij”, aldus Santokhi. Hij benadrukte dat de regering beseft dat er compensatie dient plaats te vinden. “Het zal echter in fasen moeten gebeuren, want de economie moet het kunnen dragen. Ik hoop, dat wij elkaar ook in dit komend jaar, goed zullen begrijpen en de ruimte daarvoor scheppen.”

