Santokhi: ‘Slimmere manieren vinden voor inkomsten Caricom’

22/02/2022 00:00

President Santokhi (r) en minister Albert Ramdhin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking tijdens de Zoom-meeting van Caricom.

Foto: kabinet van de president



PARAMARIBO –

“We moeten slimmere manieren vinden om inkomsten te genereren voor de Caricom.” Zo benadrukte president Santokhi maandag tijdens een virtuele tussentijdse Caricom-staatshoofdenvergadering via Zoom. Op de agenda stonden invoering van de Caricom Interne Markt en Economie (CSME) en het bevorderen van agri-foodsystemen.

“We leven niet in een perfecte wereld, waar alle lidstaten het

goed doen en onbeperkte budgetten hebben.” Daarom is het

volgens de president van cruciaal belang dat de Caricom haar eigen

inkomsten genereert, om minder afhankelijk te zijn van bijdragen

van de lidstaten. Hij is voorstander van doorvoering van de

‘harmonisatie’ van documenten voor het vrije verkeer van goederen

en personen.

Het is een prioriteit voor Suriname om de economische

betrekkingen met de Caricom-lidstaten te intensiveren, zo liet

Santokhi weten. In dit verband verwees hij naar de

driehoeksontmoeting en discussies tussen Suriname, Guyana en

Barbados. “Dit initiatief zal kansen creeren voor intraregionale

investeringen, handel en arbeid”, onderstreepte Santokhi, die zei

dat Suriname uitkijkt naar succesvolle discussies over de

doorvoering van de CSME.

Hij merkte daarbij op dat de sanitaire en fytosanitaire regels

voor import en export belangrijk zijn en

gevolgd dienen te worden. Onder fytosanitaire producten

vallen onder meer landbouwproducten. “Er lijkt een gebrek aan

transparantie van regels te zijn. De nationale regels van de ene

lidstaat mogen geen belemmering vormen voor een andere exporterende

lidstaat”, opperde Santokhi. Behalve voor beleidsmakers is het ook

voor importeurs en exporteurs noodzakelijk om kennis te hebben van

wat de vraag en aanbod is van landbouwproducten binnen de

Caricom.







