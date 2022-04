Santokhi: ‘Reshuffeling binnen twee weken zover’

08/04/2022 05:59

-

Jason Pinas

President Santokhi: “We moeten naar beter gaan.”

Foto: CDS / Archief



PARAMARIBO –

“We zijn bezig op een goede, verantwoorde en correcte wijze. En ik denk dat het binnen twee weken al rond zal zijn.” Dit benadrukte president Chandrikapersad Santokhi te Meerzorg in Commewijne donderdag, doelend op de eerder aangekondigde reshuffeling. Het staatshoofd is nu druk bezig daarmee maar geeft toe dat het geen gemakkelijke taak is om betere kandidaten te vinden.

“We kijken niet alleen naar reshuffelen. We kijken ook naar

betere kandidaten. We moeten naar beter gaan, dus die kandidaten

moeten ook beter zijn. A no musu de puru bruku weri

bruku“, onderstreept Santokhi. De reshuffeling zal niet alleen

voor ministers gelden. Ook bij diverse raden van commissarissen,

districtscommissarissen en andere instituten zullen personen worden

vervangen. Dit is volgens hem het resultaat van een grondige

evaluatie die er is geweest in de afgelopen weken. Welke

bewindslieden plaats zullen moeten maken is nog niet duidelijk.

Santokhi beloofde ook dat de regering dit jaar nog met een

aantal projecten zal beginnen. “Nu de economie en de koers zijn

gestabiliseerd, gaan we naar die groeifase. We hebben als regering

meer dan tweehonderd projecten goedgekeurd en die moeten dit jaar

worden uitgevoerd.” De projecten komen voor in verschillende

sectoren.

Zaken zoals de brug over de Corantijnrivier en de tweede brug

over de Surinamerivier zullen volgens hem in samenspraak met de

private sector worden uitgevoerd. “De overige projecten zullen

worden gefinancierd door eigen besparingen, de Wereldbank, de

Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en andere donoren”, aldus

Santokhi.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina