Santokhi: ‘Omarmt u allen broederschap en barmhartigheid’

02/05/2022 12:29

President Santokhi tijdens zijn toespraak op het Onafhankelijkheidsplein in verband met Idul-Fitre.



PARAMARIBO –

“Als president van het land doe ik een beroep op u allen om broederschap en barmhartigheid te omarmen en te werken aan de vooruitgang en welvaart van ons land.” Zo riep president Chandrikapersad Santokhi maandag op ter gelegenheid van Idul-Fitre, op het Onafhankelijkheidsplein. Het Idul-Fitre-feest markeert het einde van de Ramadan; de vastenmaand van de moslims.

“Door samen te werken en wederzijds begrip te bevorderen, wijzen

we de weg naar een betere toekomst voor iedereen, ongeacht ras,

godsdienst en levensovertuiging”, wordt Santokhi aangehaald door de

Communicatie Dienst Suriname. Het staatshoofd roept op de

eenheid, opoffering en broederschap onder de samenleving te

bevorderen, door een einde te maken aan negatief gedrag, waaronder

jaloezie, hebzucht en haat. Hij merkt op dat net als onze

voorouders, die hard gewerkt hebben voor het nageslacht, we ook

gezamenlijk de schouders onder het werk moeten zetten en zorgen

voor duurzame ontwikkeling.

De president leeft ook mee met de personen die getroffen zijn

door de wateroverlast, waarmee ons land de afgelopen periode

geconfronteerd is geraakt. Ook Suriname blijft volgens hem niet

bespaard van de effecten van klimaatsverandering. Het staatshoofd

meent dat wij gezamenlijk er alles eraan moeten doen om de natuur

en ons milieu te beschermen. Hij bleef ook stilstaan bij de oorlog

in Oekraine en het zinloos geweld in de wereld. “Laten we daarom,

op Idul-Fitre, extra bidden voor de onschuldige mensen die het

leven hebben gelaten, maar ook voor het beeindigen van de

oorlog.”

Santokhi: “Op deze bijzondere dag bedanken moslims de Schepper

voor het feit, dat ze de wilskracht en het uithoudingsvermogen

hebben gekregen om het vasten te voltooien.” Hij stelt verder dat

de gelovigen niet alleen voor zichzelf en hun naasten hebben

gevast, maar ook voor land en volk. Als regeringsleider is het

staatshoofd ervan overtuigd dat mede dankzij de collectieve offers,

die de samenleving brengt, de economie van het land volledig zal

herstellen.







