Santokhi: ‘Gepolitiseerd bestuurlijk bestel nekslag voor ontwikkeling’

25/01/2022

President Santokhi was gastspreker op de VES-nieuwjaarsreceptie in het Assuria Event Centre in de Assuria Hermitage High-Rise. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Het steeds stremmen van de ontwikkeling van het land is “geen economisch probleem”. Tot die conclusie kwam president Chandrikapersad Santokhi maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). De vraag waarom het er maar niet van komt, met uitzondering van enkele goede momenten, is volgens hem niet eenvoudig te beantwoorden. En zeker niet eenduidig. “Wel weet ik dat onze normen en waarden of de afwezigheid van in eenheid en saamhorigheid denken en doen, daar mede debet aan zijn.”

Verder zei Santokhi: “Evenzo een te zwaar gepolitiseerd bestuurlijk bestel dat thans, grotendeels onproductief en belastend is, gekoppeld aan een ge?rodeerd systeem van belangrijke staatsinstituten. Dit leidt tot onacceptabele vormen van ineffici?ntie en corruptie.” Andere zaken die beperkend kunnen werken zijn, aldus Santokhi, de afwezigheid van voorbeeldig en sterk leiderschap met visie en de bereidheid om naar deskundig advies te luisteren. “Het is tijd dat we heel serieus hierover praten en belangrijke lessen hieruit trekken.”

Het staatshoofd was gastspreker op de VES-nieuwjaarsreceptie in het Assuria Event Centre in de Assuria Hermitage Highrise. Zijn inleiding had als titel ‘Van crisis naar blijvende welvaart voor een ieder’. De receptie viel samen met het vijftigjarig bestaan van de VES.

Commissie ‘Vision 2060’

Santokhi kondigde dan ook aan dat er een commissie ‘Vision 2060’ in het leven wordt geroepen, waarvoor alle maatschappelijke groeperingen worden uitgenodigd erin te participeren. Volgens de president heeft Suriname een nieuwe filosofie nodig, gebaseerd op duurzame welvaart, gelijke kansen en een ‘out-of-the box’-denken en doen. Maar bovenal vertrouwen in het eigen kunnen. “Laten we gezamenlijk bouwen aan een mooie productieve en duurzame toekomst, dan komt Suriname zeker structureel vooruit”, riep Santokhi op.

Volgens het staatshoofd zal er verandering moeten komen van het bestuurlijk systeem in het land. Er is een zorgvuldige en noodzakelijke aanpassing nodig van het politiek bestel. “Dit zal noodzakelijk zijn om onze ontwikkeling te begeleiden en ondernemerschap te stimuleren.” Hij wees er op dat de wereld zich in een ‘transformatieproces’ bevindt. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bereiden zich voor op de transitie.

Om dit transformatieproces in te luiden en erop voor te bereiden, is er een team nodig is dat in staat is het proces te begeleiden en uit te voeren. Een team dat in staat is onbaatzuchtig met kennis en strategisch inzicht te werken aan het plan voor de toekomst. Santokhi riep op om gezamenlijk te werken aan een mooie en productieve en duurzame toekomst. “Dan komt Suriname zeker structureel vooruit. Ook wij gaan moeilijke beslissingen moeten nemen, we hebben geen andere keus.”

