Santokhi en Mottley bespreken nauwere handelsrelaties

16/02/2022 21:11

Premier Mia Mottley van Barbados (l) en president Chandrikapersad Santokhi tijdens een onderhoud deze week in Georgetown, Guyana.

Foto: Kabinet van de president



PARAMARIBO –

De regeringen van Suriname en Barbados streven naar versterking van de economische samenwerking tussen beide landen. In dat kader hadden president Chandrikapersad Santokhi en premier Mia Mottley van Barbados deze week een bilateraal onderhoud in de marge van de International Energy Conference en Expo 2022 in Georgetown, Guyana. De eerste stappen naar nauwere handelsbetrekkingen tussen de twee Caricom-landen werden al in november 2019 gezet door toenmalig president Desi Bouterse en premier Mottley bij haar officieel bezoek aan Suriname.

Beide regeringsleiders willen de relatie op verschillende

samenwerkingsgebieden versterken. Tijdens de ontmoeting in

Georgetown deelde president Santokhi zijn collega mee dat zijn

regering erin is geslaagd de financiele crisis onder controle te

krijgen en ook een overeenkomst met het Internationaal Monetair

Fonds (IMF) had gesloten voor assistentie bij de uitvoering van een

economisch hervormingsprogramma. “Met het IMF-programma en de steun

van de IDB, de Wereldbank en ons voorzichtige beleid zijn we in

staat projecten te redden en zo te ontwikkelen”, zei president

Santokhi.

Hij pleitte ervoor dat de private sector van Suriname en

Barbados op zoek gaan naar kansen in het Caribisch gebied.

Daarnaast merkte het staatshoofd op dat Suriname meer dan genoeg

land heeft voor landbouw, erop wijzend dat er een markt is en dat

het bedrijfsleven potentie heeft. Volgens president Santokhi is er

geen reden waarom Guyana, Suriname en Barbados niet kunnen

samenwerken. Premier Mottley merkte op dat de relatie tussen

Caricom-staten alleen maar sterker kan worden als ze dichter bij

elkaar komen. Ze voerde aan dat er te veel is gepraat en dat het nu

tijd is voor actie.

De Barbadiaanse regeringsleider vindt onder meer de traditionele

veerverbindingen achterhaald. In plaats daarvan zijn

vliegverbindingen nodig, die belangrijk zijn voor de toeristische

sector en cruciaal voor het ontsluiten van de Amerikaanse

kustlanden. Ze voegde eraan toe dat de landbouwsector ook moet

worden gebruikt voor ontwikkeling en probleemoplossing. Mottley

erkende ook het potentieel van Suriname om een belangrijke

exporteur van drinkwater in de regio te worden. “Uw kracht is onze

zwakte”, zei ze, eraan toevoegend dat Barbados tot de groep van 15

landen met een ernstig tekort aan zoetwater behoort.

Tijdens de bijeenkomst bespraken beide regeringsleiders ook

kwesties met betrekking tot de toeristische sector. Cruiseschepen

vervoeren minstens 1,8 miljoen toeristen per dag binnen het

Caribisch gebied. Deze sector kan op zijn beurt een enorme boost

geven aan de goudverwerkende sector. Verder merkt ze op dat de

Surinamerivier de mogelijkheid biedt voor boottochten. Dat werd

door president Santokhi beaamd tijdens een persconferentie woensdag

na terugkeer uit Guyana. Premier Mottley heeft aangeboden dat

Suriname meeprofiteert van de talrijke toeristen die met

cruisschepen haar land bezoeken.

Zij heeft voorgesteld dat er een samenwerking komt waarbij

toeristen die Barbados aandoen ook naar Suriname komen voor

riviercruises op de Surinaamse wateren. Daar de Surinamerivier

momenteel wordt uitgediept zal dat het accomoderen van bepaalde

cruisschepen zeker mogelijk maken, meent de president, en zullen de

lokale toerisme- en horecasector in Paramaribo en het binnenland

daarvan zeker een graantje meepikken nu het toerisme in de wereld

weer op gang begint te komen. Santokhi benadrukte de mogelijkheden

voor de twee landen om de economische samenwerking te

verdiepen.

Hij gaf aan dat premier Mottley opnieuw heeft gepleit voor

agrarische productie in Suriname ten behoeve van de

voedselverwerkingsindustrie in haar land. Suriname heeft vruchtbaar

land waar investeerders uit Barbados en Suriname samen agrarische

bedrijven kunnen opzetten. In 2019 waren reeds afspraken gemaakt

voor het op grote schaal kweken van Blackbelly schapen voor export

naar Barbados, het Caribisch gebied en andere delen van de wereld.

Ook was er al overeenstemming bereikt om grond beschikbaar te

stellen voor boeren uit Barbados om in Suriname

landbouwactiviteiten te ontplooien.

“Allemaal, mooie afspraken die niet nagekomen zijn. We hebben

afgesproken om dit weer op te pakken en die projecten moeten

doorgaan op basis van joint investments”, zei Santokhi. Binnenkort

gaat minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale

Betrekkingen en International Samenwerking, met een delegatie naar

Barbados om een inventarisatie te maken van de stand van zaken en

de nieuwe gebieden van samenwerking. Daarna zal op Barbados een top

gehouden worden tussen president Santokhi en premier Mottley om de

zaken verder te bespreken en te finaliseren. Nu reeds zijn enkele

zaken naar voren gekomen, zegt de president.

Zo blijkt Barbados een enorme behoefte te hebben aan water.

Samen met het bedrijfsleven zullen mogelijkheden bekeken worden om

water te exporteren naar voornoemd eiland. Tijdens het onderhoud is

ook met Mottley gesproken over verbetering van de luchtverbindingen

tussen Suriname en haar land. Barbados heeft, aldus president

Santokhi, al gesprekken gevoerd met het Surinaamse Fly All Ways en

de besprekingen zullen worden voortgezet. Dit toont volgens hem aan

dat ook in de regio belangstelling is voor samenwerking met

Surinaamse bedrijven. “Dat is een goede kans, ook voor Fly All

Ways, om in de regio te gaan vliegen”, aldus de president.







