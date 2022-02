Santokhi: ‘Eigenschappen tijger inzetten voor welvaart en welzijn’

01/02/2022 00:00 – Van onze redactie

President Santokhi houdt zijn toespraak in verband met het Chinees Nieuwjaar. Foto: screenshot

PARAMARIBO – Het jaar van de Tijger is dinsdag aangebroken. President Chandrikapersad Santokhi heeft bij zijn toespraak in verband met het Chinese nieuwe jaar, opgeroepen de eigenschappen van het derde dier van de Chinese dierenriem in te zetten voor welvaart en welzijn van volk en natie. “De tijger heeft een aantal positieve eigenschappen die wij zeker moeten meenemen als samenleving”, zei de president.

Daarbij moet worden gedacht aan kracht, het uitdrijven van kwaad en tonen van dapperheid. Die zullen ook nodig zijn om de Covid-pandemie de kop te bieden. “Ik spreek dan ook de wens uit dat we allen deze pandemie zullen kunnen verslaan. Maar ook samenwerken aan het herstel van ons geliefd land en we zijn goed op weg”, benadrukte de president.

Hij zei over het Chinees Nieuwjaar: “Waar de Chinezen gewend zijn om elk jaar terug te reizen naar huis om dit feest met familieleden te vieren, worden zij ook dit jaar geconfronteerd met beperkingen. De Covid-19-pandemie blijft ons raken. Maar gelukkig kunnen we dit jaar wel iets vrijer zijn dan vorig jaar. Dit omdat wij ons goed hebben laten vaccineren, inclusief boosters. En inmiddels is het dragen van mondkapjes het nieuwe normaal geworden. Zonder mondkapje verlaat je het huis niet.”

De president spoort de samenleving aan de eigenschappen van de tijger ook in te zetten voor vrede, rechtvaardigheid en ontwikkeling. “Daarom gaan we samen vol moed en motivatie dit nieuwe jaar in. Maar we gaan er ook samen aan werken om de eigenschappen te behouden van onze geliefde natie.”

Chinezen ‘ook dyadya-Surinamers’

De president memoreerde dat de eerste Chinezen in Suriname arriveerden op 20 oktober 1853, tien jaar voor afschaffing van de slavernij. “Dus ook zij worden gezien als dyadya-Surinamers, net als u en ik. De Chinezen spelen niet alleen een grote rol in sociaal-economische ontwikkeling maar ook in de opbouw van de harmonieuze en multiculturele samenleving in Suriname. En net als van alle andere bevolkingsgroepen genieten we ook van de Chinese cultuur, het eten en hun vriendschap.”

Santokhi zei dat de historische band en lange vriendschap met China heeft geleid tot goede bilaterale samenwerking. “Suriname houdt daarom vastaan het ??n-China-beleid en deze blijven we ondersteunen.” De president somde een reeks gebieden van samenwerking op: de agrarische sector, infrastructuur, veiligheid, defensie, trainingen en capaciteitsversterking, gemeenschapsontwikkeling, financi?n, cultuur en handel. “We gaan blijven samenwerken en daarom ben ik blij dat het nu het jaar van de Tijger is, want tijgers zijn ambitieus. En dat hebben we nu juist nodig in ons geliefd Suriname”, aldus de president.

Hij vroeg ook aandacht voor de bedreiging van de natuur en het milieu door klimaatsverandering. “Net als onze tijgers wordt ook ons milieu bedreigd. Dus moeten we deze beschermen en onze biodiversiteit. Ook al onze geliefde dieren en ons prachtige Amazonewoud, dat bijdraagt aan een carbon credits (koolstofkredieten, …red) te behouden. Hiervoor hebben we ook ambitieuze tijgers nodig. Daarom moeten we Chinese ondernemingen blijven aantrekken om te investeren op basis van een goed investeringsbeleid”, aldus Santokhi.

