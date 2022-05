Santokhi: ‘Arbeiders belangrijkste in keten economisch proces’

01/05/2022 00:00

Van onze redactie

President Chandrikpersad Santokhi: “Er staan ons enorme uitdagingen te wachten.”

Foto: Archief / CDS



PARAMARIBO –

“Ik zie de arbeiders en hun arbeid als het meest belangrijkste toegevoegde [waarde] in de keten van het economisch proces. Een baan is meer dan een bron van inkomsten; het is een bron van trots en een bron van zelfrespect. De arbeidende klasse en de bedrijven in ons land bepalen het herstel en de groei van onze economie.” Dit zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn boodschap in verband met Dag van de Arbeid op 1 mei.

Santokhi staat stil bij de ‘nadelige gevolgen’ van de

Covid-19-pandemie voor de arbeidende klasse. “De regering heeft er

alles aan gedaan om gedurende de pandemie ook deze klasse tegemoet

te komen, om het leed te verzachten”, claimt de president. Maar hij

geeft toe dat het treffen van herstelmaatregelen “niet direct heeft

geleid tot welvaart voor deze klasse”. Toch beziet Santokhi

optimistisch het glas alweer half vol. “Deze regering heeft wel met

het herstelplan grote successen behaald, gezamenlijk met u, om een

groot aantal schulden af te betalen en om een positieve kas over te

houden.”

De president stelt dat ook de ‘herstelfase’ voorbij is en nu

sprake is van de ‘stabilisatiefase’. “Maar u heeft in de afgelopen

tijd toch moeten merken dat de prijzen in de winkels stijgen en dat

ook de olieprijs omhoog is gegaan”, beseft Santokhi, die erop wijst

dat dit ‘wereldwijd’ het geval is waarbij ‘veel factoren’ een rol

spelen, zoals de oorlog tussen Rusland en Ukraine. “Zo stond men

gisteren in Indonesie in de rij om zonnebloemolie te kopen”,

illustreert hij. “De wereld wordt op dit moment getroffen door veel

factoren. Maar deze regering zet Suriname op nummer een, waarbij

wij doorgaan met de stabilisatiefase en blijven kijken naar hoe wij

jullie allen tegemoet kunnen komen.”

De president zegt zich sterk te maken voor werknemers en

werknemers. Op Steven Mac Andrew “rust de taak om onze

arbeidersklasse gereed te maken voor de ontwikkelingen die zich

voordoen”, zei hij over de vers aangetreden minister van Arbeid,

Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Hij is “iemand met ruime ervaring op

zowel werkgevers- als werknemersgebied. Ook internationaal heeft

hij ruime ervaring, binnen zowel de ILO als de Caricom”,

prijst Santokhi de arbeidsminister aan.

De arbeidende klasse gaat volgens hem een ‘zeer uitdagende’

periode tegemoet. “De komende periode zal de regering ook hoog in

het vaandel hebben dialoog, samenwerking en participatie,

inclusiviteit, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in alle lagen

binnen de samenleving.” Santokhi wijst erop dat vanuit de regering

tweehonderd projecten op touw zijn gezet. “Deze kunnen niet worden

uitgevoerd zonder arbeiders. Er zal dus een vraag zijn naar

arbeiders.”

Ook door de op handen zijnde ontwikkeling van gas- en oliesector

zal er werkgelegenheid ontstaan. “In ons buurland Guyana, dat een

voorsprong op ons heeft op gas- en oliegebied, zien we nu al dat

daar reeds een tekort aan arbeiders is. Laten wij als buurland

hieruit lering halen”, roept Santokhi op. “Wrokoman nanga wroko

uma, er staan ons enorme uitdagingen te

wachten. Srananman, op deze Dag van de Arbeid wil ik

u vragen om na te gaan hoe u als arbeidende klasse het best kunt

inspelen op deze kansen.”







