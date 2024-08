Santa Rosa ta bati alarma cu awa ta cabando

The content originally appeared on: Diario

​

Varios Dam ta birando full bashi



Esaki lo ta dificil pa agricultornan local

Santa Rosa tambe a reduci nan entrega di awa

ORANJESTAD (AAN): Awa ta esencial den bida di e ser humano. Si no tin awa no tin bida. Bo por tin e mihor suelo, e mihor simiya y hopi passion y gana pa practica agricultura, pero si no tin awa no tin nada. Pesey na momento cu tin awa use semper conciente.

Pa varios aña caba Aruba no a conoce un temporada di awasero torencial. E awasero cu tin custumber di yobe na Aruba ta algo pasahero cu na varios ocacion no ta suficiente pa yena nos Damnan cu awa. Ta simplemente ta yobe un awasero poco duro un rato y despues di esaki nada mas. No ta duna e chens pa rooinan por forma pa por yega na e Damnan cu tin rond di Aruba. Otro caso tambe ta cu ultimamente awa ta yobe sporadicamente. Un ehempel ta cu kisas na San Nicolas awa ta yobe duro pero otro caminda manera Santa Cruz y vecindario no.

Despues bo ta tende cu na Noord tambe awa a yobe duro. Asina por sigui menciona di e ultimo casonan con awa ta yobiendo ultimamente na Aruba. No lubida tambe di tanto secura suelo di Aruba ta hopi seco. Esaki ta hasi cu na momento cu poco awa yobe e suelo mes ta tene e awa. Pesey ta un torencial awasero mester cai pa asina nos por disfruta di mira e damnan yena. E secura aki no ta na Aruba so pero por ehempel cierto parti na Mexico caminda cu tin practicamente tres aña sin cu awa ta yobe creando un problema grandi pa e agricultornan. Sector Primario ta hayando golpinan duro di secura. Kisas e cambio climatico por ta e causante.

Por a cuminsa tuma nota cu nos Damnan rond Aruba nivel di awa ta bahando indicando cu nos di Santa Rosa tambe mester cuminsa baha cantidadnan di entrega di awa di dam cerca nos clientela agricultor. Si dado caso bo tin custumber di pidi tres truck di awa pa entrega, purba baha e cantidad maske ta cu un truck y pidi dos truck. Esaki ta yuda nos cumpli tambe cu otro agricultornan y alarga e awa pa e por dura maske algun siman mas te ora cu awasero cai. Por mira algun dam practicamente bashi y tambe varios dam ya caba no tin awa mes mas.

E parti mas abou ta e lodo bo por mira y tin algun cu yerba a cuminsa crece. Esaki ta hasi un tiki dificil tambe pa hasi e damnan aki limpi debi na e cantidad di lodo. Dam di Noord nivel di awa ya caba ta hopi abou. Mescos esun di Rooi afo. Dam di Cas Ariba totalmente bashi y esun di “Pal’i Boonchi panoord di Weng Kee Supermarket na Piedra Plat. Dam di Rooi Bosal tambe ta totalmente bashi.

Corda e poco awa cu ta kedando nos mester bai use conciente. Hasi conexionnan di irigacion cu por yudabo usa menos awa. Percura controla bo conexionnan di tubo pa no tin “lek” y awa ta bai perdi innecesariamente. Purba mantene e matanan na bida enbes di bay duna nan e cantidad di awa manera custumber y kisas tambe innecesario. Na esnan cu tin mester di awa pa Agricola lo ta bon pa usa esaki un poco mas.

Nos ta hasi apelacion encarecidamente pa tene cuenta cu esaki pa Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa por sigui cumpli cu otro agricultornan y comparti e poco awa cu ta kedando den nos damnan rond Aruba.