Santa Rosa hopi contento cu proyecto “Grounds for your Garden’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Na momento cu instacia y/of companianan aserca Departamento di Agricucltura, Cria y Pesca Santa Rosa

cu ideanan cu ta di importancia pa nos productornan local y sigur aporta na Sector Primario di Aruba nos departamento ta gara esaki cu dos man. Esaki tabata e caso di diabierna mainta na Santa Rosa.

For di siman pasa Departamento di Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa a wordo aserca pa e prestigioso cadena di Starbuscks Aruba pa medio di sra. Wanda Broeksema kende ta Relacionista Publico di sucursalnan di Starbucks a bin na e idea pa hasi un lansamento di “Grounds for your Garden’ cual ta nomber di e Proyecto. Manera ta conoci cu Starbucks ta un “multi-national” cu tin diferente sucursal operando mundialmente y ta super bon conoci pa su delicioso koffienan den diferente sabor cu nan ta ofrece.

Aki na Aruba nan ta masha popular pa esaki y ta sirbiendo nan clientela pa varios aña caba dushi Koffie. Mirando cu tin asina hopi koffie cu ta resta cual ta e “cachicachi” (den papiamento crioyo) nan ta colecta tur esakinan for di nan sucursalnan rond Aruba y empaketanan.

E koffie aki por wordo uza den agricultura. Kiermen bo por agrega e “cachicahi” di koffie aki den bo compost pa planta. Esaki tin un ph casi neutral 6.5 pa 6.8 y ta excelente pa drecha tera y ta duna nitrogeno. E paketenan aki lo ta disponibel riba tur dialuna den nan sucursalnan rond Aruba y ta gratis pa tur cunukero. Pero no lubida mientras cu tin den stock. Di e forma aki “Starbucks Aruba kier duna bek y sigur contrubui na “Grounds for your Garden”.

Diabierna mainta den un ambiente masha ameno trahadonan di Starbucks Aruba a hasi un bishita aki na Santa Rosa y invita tur colega di Santa Rosa pa un Koffie bon sirbi. Despues e team completo di Starbucks a haya un guia den Santa Rosa dor di sr. Luwig Rasmijn pa asina laganan sera conoci cu e tareanan diario di Santa Rosa. Despues a sigui cu entrega oficial di saconan di koffie na nan directora sra. Nathalie Maduro den nomber di Starbucks Aruba hunto cu sra. Wanda Broeksema. Na final di e mainta aki e team di Starbucks Aruba a planta dos mata uzando e “cachicachi” di koffie poniendo hunto cu e gordura pa planta e dos matanan aki. E matnan aki ta un mata di Guaba y un mata di Sorsaca.

Tipo di Proyectonan asina sin duda Santa Rosa ta tum’e man habri. Mirando cu eta na bienestar di nos productornan local cu por hasi uzo di e resto di koffie aki den nan gordura pa nan planta. Sigur un mainta hopi placentero cu e team di Starbucks.

Un gratitud masha special ta bai na sra. Wanda Broeksema y su team completo di Starbucks pa e bunita proyecto aki en conexion cu Dia di Tera cu ta den fin di e luna aki di April. Masha danki pa scohe Santa Rosa pa tipo di proyectonan asina.

Danki na e team di Santa Rosa sr. Ludwig Rasmijn, Randy Maduro, Carola Geerman kende a percura pa guia e Proyecto.





























https://diario.aw/categories/noticia/general/santa-rosa-hopi-contento-cu-proyecto-grounds-for-your-garden#sigProIde3d04420b6 View the embedded image gallery online at: