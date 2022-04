‘Samenwerking’ moet grensoverschrijdende misdaad beteugelen

21/04/2022 23:12

-

Ivan Cairo

President Chandrikapersad Santokhi donderdag tijdens de opening van de tweedaagse High Level Security Conference in de Ballroom van Royal Torarica.

Foto: CDS



PARAMARIBO –

President Chandrikapersad Santokhi is ervan overtuigd dat internationale samenwerking zeker zal leiden tot effectieve aanpak en bestrijding van de grensoverschrijdende misdaad die een bedreiging vormt voor individuele landen en complete regio’s. Bij de officiele opening van de tweedaagse High Level Security Conference in Ballroom van Royal Torarica, zei het staatshoofd, dat alle deelnemers een deel van de puzzel die moet worden opgelost in handen hebben. Door alle delen bij elkaar te leggen, samenwerking dus, zal het vraagstuk opgelost kunnen worden.

“We kunnen niet stil blijven zitten en getuige zijn van de

impact van de bedreigingen die op ons pad komen. Met financiele

middelen en technische capaciteiten kunnen overheden deze

uitdagingen aangaan door middel van strategische samenwerkingen. De

private sector, vakbonden en andere actoren in de samenleving zijn

hierbij belangrijke hoofdrolspelers,” zei de regeringsleider.

“Laten we de puzzel afmaken, de criminele netwerken identificeren

die onze territoria en regio bedreigen, en een effectieve

routekaart ontwerpen om de criminele netwerken effectief aan te

pakken”, luidde Santokhi’s oproep.

Na de conferentie moeten de deelnemende landen en

functionarissen met elkaar in contact blijven en elkaar

ondersteunen zodat de nagestreefde doelen op het gebied van een

veiligere regio gerealiseerd kunnen worden. Het is volgens hem van

belang dat personeel wordt uitgewisseld, systemen worden verbeterd

en trainingen worden verzorgd. “Onze inspanningen van vandaag en

morgen zullen uiteindelijk resulteren in een vreedzame zone, met

welvaart en duurzame groei, voor onze burgers van vandaag en

morgen”, zei de president.

De vergadering moet volgens hem resulteren in effectieve

samenwerking tegen transnationale georganiseerde misdaad. Hij

benadrukte dat de regering van mening is dat betrokkenheid van

relevante actoren op nationaal, regionaal en internationaal niveau

over veiligheidskwesties, die belangrijk zijn voor iedereen in de

regio, zou kunnen resulteren in een effectieve samenwerking om de

transnationale georganiseerde misdaad te bestrijden. De

conferentie, een initiatief van Suriname, is van cruciaal belang

voor het formuleren van beleid om veiligheidsdreigingen proactief

aan te pakken. De discussies vinden op zowel beleids- als op

operationeel niveau plaats.







