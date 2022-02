‘Samenwerking meer dan ooit geboden’

09/02/2022 09:03 – Gilliamo Orban

John Mahboeb, directeur van het ontwikkelingsinstituut Interpoint Caribbean, verzorgde maandag de inleiding tijdens de Opo Yari van Sivis. Foto: Sivis

PARAMARIBO – “De mensen weten wat samenwerking inhoudt, maar we moeten die daadwerkelijk toepassen. Je moet het je eigen maken en dat moet een leefgewoonte worden.” Victor Jones, directeur van het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (Sivis), wil dat de ongeveer zestig deelnemers aan de 88ste basisopleiding met de juiste intenties samenwerking(en) aangaan in het belang van de werknemers.

Tijdens de opo yari-lezing van maandag ging inleider John Mahboeb, directeur van het Ontwikkelingsinstituut Interpoint Caribbean, in op de dilemma’s die de mensen kunnen tegenkomen en de kansen van samenwerking in relatie tot het nieuwe werken gelet op de Covid-19-situatie. “Zonder samenwerken kan je geen enkele ontwikkeling op gang brengen of je kan geen enkel gevecht aangaan. Door de Covid-19-pandemie en economische malaise is samenwerken meer dan ooit geboden. Dat moet nu veel breder en diepgaander”, benadrukt Jones.

Door het coronavirus zijn werknemers overleden en anderen zijn hun baan kwijtgeraakt. Daarnaast is de druk op de kostwinner hoger geworden, omdat die ook andere familieleden financieel moet helpen. Hierdoor dienen vakbondsleiders zich dienstbaar op te stellen naar elkaar toe om de belangen van de werknemers te behartigen.

Ook moeten ze, aldus de Sivis-directeur, “open, eerlijk en verdraagzaam” tegenover en naar elkaar zijn. “We moeten ons focussen op doelen van de vakbonden of het grotere belang en geen individuele en enge belangen nastreven. We moeten daarom niet alleen blijven praten over samenwerking, maar we moeten dat ook beleven.”

Jones wijst erop dat de samenwerking binnen het vakbondswezen veel beter tot uiting moet komen. “Er zijn wel groepen die met elkaar samenwerken, maar je hebt sommige vakbondsleiders die niet met elkaar door ??n deur kunnen.”

