Salarissen Grassalco nog niet uitbetaald

13/03/2022 14:43

-

Ivan Cairo

Werknemers van Grassalco hielden op 3 maart uit protest tegen het uitblijven van hun salaris de straat bij het hoofdkantoor enige tijd bezet.

Foto: dWT



PARAMARIBO –

Meer dan een week nadat werknemers van staatsbedrijf Grassalco op 3 maart een protestactie hielden omdat salarissen over de maand februari nog niet waren betaald, is de situatie ongewijzigd. De lonen zijn nog steeds niet uitbetaald en het personeel tast in het duister wanneer dat zal gebeuren. Van de directie wordt geen enkele informatie vernomen over de huidige situatie. Vorige week blokkeerden Grassalco-werknemers tijdens een spontane actie de straat bij het hoofdkantoor om zo aandacht te vragen voor hun situatie. Enkele weken tevoren hadden ze petities ingediend bij De Nationale Assemblee en bij het kabinet van de president.

Tijdens verschillende openbare vergaderingen hebben

assembleeleden aandacht van de regering gevraagd voor de situatie

bij het staatsmijnbouwbedrijf. Tot nu toe is er echter geen

structurele oplossing gekomen voor de financiele problemen van

Grassalco. Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf onlangs in het

parlement aan dat Grassalco deze week door de regering op de

operatietafel wordt gelegd.

Het bedrijf kwam in grote problemen nadat de vorige regering had

besloten dat de royalties die Grassalco van goudmultinational

Iamgold ontving, wat een significant deel was van de inkomsten van

de onderneming, tot 2034 naar de Centrale Bank van Suriname zullen

gaan. Intussen wordt de vakbond bij Grassalco (BAG) geheractiveerd.

De organisatie hield vrijdag in het C-47 Centrum en spoed algemene

ledenvergadering om de situatie in het bedrijf en de problemen die

daaruit voortvloeien voor de medewerkers te bespreken. Tijdens de

vergadering werd een voorlopig bestuur gekozen.

Onlangs bracht de Vaste Commissie Natuurlijke Hulpbronnen van

DNA op verzoek van de directie een bezoek aan Grassalco. De

commissie kreeg een presentati over de stand van zaken in het

bedrijf en de toekomstplannen. Ook werd aangegeven dat er overleg

is met de rgering om uit de problemen te geraken. Assembleelid Obed

Kanape stelt dat als er al zo lang gesprekken gaande zijn tussen de

directie en de regering er op een gegeven moment wel een punt

bereikt moet worden om “besluiten te nemen”.

Kanape: “En als besluiten uitbijven, creeren wij problemen die

er niet hoeven te zijn.” Hij voegt eraan toe dat indien de regering

momenteel niet in staat is al de problemen van Grassalco in een

keer op te lossen de zekerheden van de medewerkers zoals salaris en

medische verzekering wel gegarandeerd moeten zijn. De regering zou

het personeel wel moeten willen helpen, omdat die haar krachten

geeft ten behoeve van de totale gemeenschap. Hij roept op dat de

regering serieus naar de vraagstukken van Grassalco kijkt en dat

voorkomen wordt dat de onderneming ook een verlieslatend

staatsbedrijf wordt.

Uit de presentaties van de directie concludeert Kanape dat

Grassalco de potentie heeft om te groeien en niet afhankelijk hoeft

te zijn van de overheid. De Ware Tijd verneemt van

doorgaans goed ingevoerde bronnen dat InvitroPlants, een

dochteronderneming van Grassalco dat zich toelegt op grootschalige

productie van veredelde planten, van het staatsbedrijf is

losgeweekt en zal worden ongebracht bij het ministerie van

Landbouw, Veeteelt en Visserij. Coalitiepartij Abop heeft zich

lange tijd hiertegen verzet, maar schijnt nu overstag te zijn

gegaan.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina