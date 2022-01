‘Saamaka wil niet in onmin leven met centrale overheid’

11/01/2022 00:00 – Samuel Wens

In oktober kreeg granman Albert Aboikoni (l) bezoek van minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Foto: CDS

BOVEN-SURINAME – Granman Albert Aboikoni der Saramaccaners is “zeer verrast en ingenomen” dat hij in verband met zijn zestigste jaardag is bezocht door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. In oktober vorig jaar ontving het grootopperhoofd minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in verband met de voorlichting over Covid-19. “Met delen van de regering is er een goede samenwerking”, beaamt Aboikoni tegenover de Ware Tijd.

De granman onthult dat hij rond de kerstdagen tijdens zijn verblijf in Paramaribo zelfs is ontvangen door president Chandrikapersad Santokhi. “De Saramaccaanse granman staat wederom op de lijst van personen die felicitaties mogen ontvangen van de president van de republiek”, concludeert hij in het verlengde daarvan.

Aboikoni verheugt zich erop de president te mogen verwelkomen op zijn residentie te Asidonopo. “Hij heeft mij wel niet beloofd te komen, maar heeft ook niet gezegd dat hij niet zal komen”, zegt de granman lachend. E?n ding staat voor hem vast: “Wij als Saamaka willen niet in onmin leven met de centrale overheid. Daarom erkennen en respecteren wij die.”

Aboikoni bemerkt onder zijn stamgenoten het gevoel dat zij de ontwikkeling van hun gebied niet meer alleen zullen overlaten aan de overheid, maar die zelf ter hand zullen nemen. “Er zijn wereldwijd dertigduizend Saramaccaners en die maken zich sterk voor hun woongemeenschap.”

Protocollair onjuist

Districtscommissaris (dc) Frits Dinge van bestuursressort Boven-Suriname was gepikeerd dat hij er niet van op de hoogte was dat LVV-minister Sewdien een bezoek zou brengen aan Aboikoni. “De handeling van de minister om zonder het commissariaat of de dc vooraf in kennis te stellen het district met een officieel werkbezoek te vereren is protocollair onjuist.”

Dinge vertelt dat de bewindsman naderhand zijn excuses heeft aangeboden. “Op de terugweg naar Paramaribo is de minister bij mijn woonhuis gestopt en heeft hij beleefd zijn verontschuldiging aan mij aangeboden. En die heb ik geaccepteerd.” Erwien Lienga, dc van het bestuursressort Boven-Coppename, was wel aanwezig op de residentie van de granman.

