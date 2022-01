Saamaka verdeeld over consultatie grondenrechtenkwestie

19/01/2022 00:00 – Samuel Wens

Granman Albert Aboikoni had zich eerder als hoofdkapitein uitgesproken tegen uitvoering van het Saamakavonnis. Als granman is hij nu wel voor uitvoering ervan. Foto: dWT Archief

BOVEN-SURINAME – Er heerst verdeeldheid onder de stam der Saramaccaners over een op handen zijnde consultatie over de grondenrechtenkwestie. Prominenten onder hen zijn verbaasd dat een delegatie van zeven leden van De Nationale Assemblee (DNA) zich voorbereidt op een krutu zondag, om het standpunt van de stam hierover te vernemen. “De Vereniging van Saramaccaanse Gezagdragers heeft ons eerder in deze kwestie vertegenwoordigd en dat wensen wij weer”, zegt hoofdkapitein Galimo Kwadjani van Dan.

Hij is woordvoerder van de twaalf lo van de Saamaka. “Wat nu gebeurt, is mensen om de tuin leiden. Hoe kan je de VSG buitensluiten en juist degene consulteren (Albert Aboikoni, …red.) die als hoofdkapitein in de overheidsdelegatie in Costa Rica in 2007 en 2013 tegen de Saamaka pleitte?” Kwadjani benadrukt dat het standpunt bekend is: uitvoeren van het Samaakavonnis dat in Costa Rica is uitgesproken. De belangrijkste conclusie daarvan is dat de rechten van de mensen gerespecteerd dienen te worden.

In reactie daarop zegt Asiskumar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs Collectieve Grondenrechten, dat hij de VSG zeker wil spreken. “Wij hebben ook de Vereniging Inheemse Dorpshoofden Suriname geconsulteerd. De VSG moet dus ook worden gehoord.” De afvaardiging naar de krutu zal (vooral) bestaan uit leden van de parlementaire commissie.

‘Enige legitieme organisatie’

Kapitein Iwan Adjako van het kabinet van granman Albert Aboikoni ontkent niet dat het grootopperhoofd eerder tegen de Saamakazaak pleitte. “Hij was toen geengranman, maar in dienst van de toenmalige regering-Bouterse. Wij allen staan nu achter het Saamakavonnis en hebben juist daarom ook de VSG uitgenodigd. Degranmanstaat, net als zijn voorganger Belfon Aboikoni, achter het Saamakavonnis”, benadrukt Adjako.

De consultatie van de commissie begint te Asidonopo en daarna volgen het inheemse dorp Apetina en het marrondorp Drietabbetje. Het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is belast met de organisatie. Kwadjani geeft het dringende advies aan de VSG om niet deel te nemen aan dekrutuvan zondag. Hij noemt de vereniging “de enige legitieme organisatie om te praten over de grondenrechtenkwestie van de Saamaka”.

Gajadien verzekert dat de commissie niet bezig is politiek te bedrijven. Ze heeft het traditioneel gezag van de Matawai en Kwinti al ontvangen en nu is het de beurt aan de Saamaka. “Wij hebben reeds diverse belanghebbenden en gemeenschappen gehoord. Wij sluiten geen enkele gemeenschap of groep uit.”

De parlementari?r verklaart dat de regering het Saamakavonnis moet erkennen en van goede wil is om het uit te voeren. “In dat vonnis staat dat er wetten moeten worden gemaakt om de rechten van de Saamaka te erkennen.” Over die wetten en aanpassingen gaan de besprekingen. “Het is de assemblee die de wetten uiteindelijk moet goedkeuren, maar wel met instemming van alle Saamaka.”

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina