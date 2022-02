Rusland begint aanval op Ukraine

24/02/2022 07:24

Er worden hevige explosies gemeld vanuit Kiev.

Foto: Twitter



KIEV/MOSKOU –

Het Russische leger is begonnen met een grote aanval op Ukraine. Uit veel steden komen berichten over explosies. Volgens Moskou worden nu vooral raket- en luchtaanvallen uitgevoerd op de militaire infrastructuur om het Ukraiense leger te verzwakken. Diverse internationale persbureaus melden aanvallen met kruisraketten op de Ukraiense hoofdstad Kiev en andere steden. In onder meer Charkov en Kiev worden explosies gemeld.

Russische troepen zouden via het buurland Wit-Rusland de

Ukraiense grens zijn overgestoken, zo meldt CNN. Vanuit de

Krim in het zuidoosten worden artillerie- en raketaanvallen

uitgevoerd op Ukraiense posities. Ook worden explosies gemeld door

het hele land: in Charkov in het oosten, in Odessa en Marioepol in

het zuiden en in Ivano-Frankivsk in het westen. Pro-Russische

rebellen in Donetsk zouden ook in de aanval zijn gegaan.

De Ukraiense president Volodymyr Zelenski riep de

bevolking op niet in paniek te raken. De Duitse bondskanselier Olaf

Scholz sprak van een “zwarte dag voor Europa”. In een toespraak op

de staatstelevisie kondigde de Russische president Vladimir Putin

in de loop van de nacht de militaire operatie aan in Oost-Ukraine.

Hij vroeg de Ukrainers “hun wapens neer te

leggen”.

Het luchtruim boven Ukraine is gesloten. De

nationale luchtvaartautoriteit besloot in de nacht van woensdag op

donderdag het luchtruim te sluiten vanwege “een potentieel gevaar

voor de burgerluchtvaart”. Terwijl de

Russische leider zijn militaire actie op televisie onderbouwde,

riep de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Linda Thomas-Greenfield

Rusland opnieuw op zich terug te trekken. President Joe Biden

reageerde snel op de aanval en zei dat Moskou erop zal worden

afgerekend.

Biden

sprak van een voorgekookte en ongerechtvaardigde oorlog. De

gevechten zullen volgens Biden een “rampzalig verlies van levens”

betekenen en “menselijk leed brengen”. De VS en bondgenoten zullen

de “nodeloze agressie” donderdag beantwoorden, kondigde hij aan.

Dan zal Biden “verdere consequenties” voor Rusland bekendmaken,

zoals nieuwe sancties. (de Volkskrant)







