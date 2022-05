Ruim 8.000 leerlingen Sipaliwini blijven verstoken van onderwijs

01/05/2022 09:59

-

Samuel Wens

BOVEN-SURINAME –

“Het is nog niet veilig in het gebied omdat de waterstand nog steeds te hoog is. Minister Levens zegt dat wij pas naar de binnenland kunnen vertrekken, wanneer het veilig is in Boven-Suriname.” Dit meldt schoolleider Leandro Simson, tevens voorzitter van het Platform Schoolleiders Binnenland, over het beluit van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) alle basis- en VOJ-scholen in district Sipaliwini 3 mei gesloten te houden.

Deze boodschap bracht Simson vrijdag over in Paramaribo aan

leerkrachten die werkzaam zijn in het binnenland, na een onderhoud

met Minowc. Het onderwijsproces was al vroegtijdig voor de

paasvakantie gestaakt vanwege overstromingen. Alleen al in het

Boven-Surinamegebied zullen ruim vierduizend leerlingen van 21

scholen vooralsnog verstoken blijven van onderwijs. Voor heel

Sipaliwini gaat het om 8.500 leerlingen over 42 basisscholen.

Simson verwacht dat dit niet goed ontvangen zal worden door veel

ouders, dorpsbesturen en dignitarissen. Die willen dat de scholen

weer opengaan. Maar Minowc neemt geen risico’s met het

schoolvervoer over water, daarom mag niemand aan het besluit

tornen. “If pina pina wan pikin verdrink. De mensen zullen dan

ageren tegen het ministerie”, brengt Simson de afwegingen van het

ministerie over.

‘Niet in delen’

Sherida Zalman-Bergraaf, directeur Algemeen Vormend Onderwijs,

zegt dat Minowc het onderwijs in alle gebieden in het binnenland

tegelijkertijd wil opstarten. “Wij willen niet in delen maar op

verantwoordelijke wijze opstarten”, verzekert de directeur. “Als de

gezagdragers ons rapporteren dat het binnenland weer veilig is voor

de leerlingen en leerkrachten gaan wij de scholen weer openen. Een

woordvoerder van een granman heeft geadviseerd de leerkrachten nog

niet naar het binnenland te sturen.”

Simson heeft evenwel een dringend oproep gedaan op de

leerkrachten hun proviand nu al in te slaan, want zo gauw het

ministerie oproept om af te reizen moeten zij paraat zijn. “Ik wil

dan geen tegengeluiden van niemand horen.” Het verbaast velen in

Boven-Suriname dat men het gebied als ‘onveilig’ bestempelt,

terwijl de andere diensten zoals de Medische Zending, de politie,

bestuursdienst normaal draaien.

Er is sprake van een normale hoogwaterstand en in dit gebied

staat. In tegenstelling tot het district Brokopondo staat geen

enkel schoolgebouw of onderwijzerswooncomplex onder

water, zelfs de wegen die naar de diverse scholen leiden zijn

gewoon begaanbaar. Meriam Poeketi is schoolleider in Nieuw Aurora.

Zij zegt dat de brug die naar de school leidt tussen niet onder

water staat. “De kinderen en leerkrachten

kunnen droog naar school komen.”







Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina