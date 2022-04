Ruckers revancheert zich op SCVU

13/04/2022 01:48

-

John Zaalman

Bjorn Ewijk bracht Ruckers uit deze succesvolle theepoint doelpoging in de derde quarter weer op voorsprong tegen SCVU.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

“Alle tegenstanders zijn gewaarschuwd. We maken geen grappen”, onderstreepte Michael Meinzak dinsdagavond nadat Ruckers, SCVU in het SBA-toernooi 2022 “Mek a basketbal dribbel baka” met 79-73 terugwees. Met de overwinning werd sportief wraak genomen op het geleden verlies (96-83 op 6 maart, …red.) op de openingsdag. “We waren toen niet voltallig”, meent de Ruckers-coach over de tot nog toe enige nederlaag. “We hadden toen maar zeven spelers aangezien een aantal nog niet gevaccineerd waren.”

Meinzak onderkent dat sinds hij over zijn voltallige ploeg

beschikt Ruckers niet te stoppen is. “We komen altijd om te

winnen.” Zijn ploeg opende de partij met een 8-0 run welke

voortvloeide uit een threepointer en drive van Bjorn Ewijk. Xavier

Elburg scoorde daarna ook een driepunter voordat Sergio Panka met

nog 8:11 minuten de eerste twee punten maakte voor SCVU: 8-2

Ruckers bleef de bovenliggende partij. De ploeg uit Uitvlugt

daarentegen gaf niet op en nam, nadat het bij de rust met 39-35

achterstond, haar eerste voorsprong (53-52) met nog 3:18 minuten

uit een ‘fouled basket’ van Jivar Vreden, die zijn bonus schot

miste. Rogerio Playfair bracht Ruckers kort daarna uit een

vrije worp langszij voordat Vreden SCVU wederom aan de leiding

bracht: 55-53. Playfair zorgde echter ervoor dat Ruckers de laatste

tien minuten met 58-56 inging.

De latere winnaar nam een 15-5 run (73-61), maar zag SCVU het

gat met nog 1:37 minuten uit een threepointer van Jaleel Vreden tot

74-70 inlopen. Ewijk (tweemaal), Kelvin Monkau (eenmaal) en Ryan

van Russel (tweemaal) maakten de laatste punten voor Ruckers elk

uit vrije worpen. Lordenzio Weibolt scoorde nog een laatste keer

voor SCVU, dat zichzelf middels haastig spel welke leidde tot

turnovers in de vingers sneed.

Lesly Dhanradj is niet ontevreden over het geleverde spel van

zijn pupillen. “Het verlies is all in the game”, geeft de

SCVU-oefenmeester toe. “Kleine fouten, vooral de turnovers, hebben

ons de das omgedaan. Maar ik ben trots op de jongens dat ze elke

keer weer veerkracht hebben getoond.”

SCVU verkeert naar zijn zeggen in een leerproces. “Op Sergio

Panka en Gilbert Seymonson na heb ik een aantal jeugdigen in het

team. Het is dus nog puzzelwerk voor ons, maar we blijven

sleutelen.”

Ewijk leidde Ruckers met 27 punten, terwijl Jaleel Vreden,

Weibolt en Archinio Prade elk dertien punten maakten voor SCVU. CLD

won in het onderling treffen met 113-75 van CLD/Interfarm. Damien

Despo noteerde 26 punten voor CLD en bij CLD/Interfarm werd Earl

Sabajo met 31 punten topscorer.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina