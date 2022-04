Ruckers – CLD overschaduwt door onsportieve fouten

06/04/2022 02:02

John Zaalman

Damien Despo (3) van CLD blokt het schot van Ruckers-aanvaller Jason Fisher (13).

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Maar liefst acht onsportieve- en twee technische fouten hebben de arbiters Romero Sabajo en Dwight King moeten affluiten in de rommelige basketbalwedstrijd tussen Ruckers en de Caribbean Little Devils (CLD). Alsof dat niet genoeg was werd Mario Summervielt van Ruckers dinsdagavond in de Ismay van Wilgen Sporthal met nog 1:59 minuten gediskwalificeerd door King.

Nog geen zes seconden daarvoor werd hij wegens ageren tegen

Sabajo met een technische fout bestraft. De andere technische

fout kwam al heel vroeg in de wedstrijd op naam van Earl

Sabajo. De CLD-coach ging het veld op nadat er niet gefloten zou

zijn voor een fout op een van zijn pupillen.

Ruckers won de partij in het SBA toernooi 2022 ‘Mek a

basketbal dribbel baka‘ overigens met 94-66. Bij de rust

leidde de latere winnaar al met 49-32. De wedstrijd was amper

21 seconden oud toen CLD geen beroep meer kon doen op Steven

Kwasiba, die met een knieblessure uitviel. Bij Ruckers viel Jason

Fisher met nog 6:55 minuten met een soortgelijke blessure uit nadat

hij op weg naar de basket werd gefouled door Jannick van Ams van

CLD.

De onsportieve fouten kwamen op naam van aanvoerder Ike Bruce,

Van Ams, Vitone Sield, Angelo Hyslop, Kevin Sandie (allen CLD),

Bjorn Ewijck, Xavier Elburg en captain Gylan Watamaleo (Ruckers).

Chael Elburg, Kelvin Monkou (Ruckers) en Damien Despo (CLD) maakten

elk afzonderlijk succesvolle dunks. Het duel werd ook ontsierd door

het vele geklaag aan beide kanten.

Chaef Elburg leidde Ruckers met 29 punten. Goede bijval genoot

hij van Ewijck, die met 25 eindigde. Bruce noteerde 22 punten voor

CLD en Despo elf. Ruckers heeft sinds het verlies in haar

openingspartij tegen SCVU niet meer verloren. CLD daarentegen zit

na haar overwinning in haar eerste ontmoeting op CLD/Interfarm

verlegen om nog een zege.

“We zijn nu op dreef”, onderstreept Watamaleo. “CLD heeft het

niet onaardig gedaan vandaag, maar Ruckers staat sterk.” Bruce

meent dat het nog steeds wennen is voor CLD. “Ruckers was sowieso

beter en ze hebben meer ervaring. Maar tjek ons in de tweede

ronde”, aldus de CLD-captain.

De Schakel was in de andere partij met 96-80 te sterk voor

CLD/Interfarm. Lagwijn Brondenstein werd met 28 punten topscorer

bij De Schakel, terwijl Randy Kranenburg 24 maakte voor

CLD/Interfarm.







