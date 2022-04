Maar liefst acht onsportieve- en twee technische fouten hebben de arbiters Romero Sabajo en Dwight King moeten affluiten in de rommelige basketbalwedstrijd tussen Ruckers en de Caribbean Little Devils (CLD). Alsof dat niet genoeg was werd Mario Summervielt van Ruckers dinsdagavond in de Ismay van Wilgen Sporthal met nog 1:59 minuten gediskwalificeerd door King.