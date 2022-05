Ruckers blijft lakens uitdelen

04/05/2022 11:01

John Zaalman

Cheraldo Beverdijk (5) van De Schakel maakt zich op om Xavier Elburg van Ruckers te passeren.

Foto: John Zaalman



PARAMARIBO –

Ruckers blijft de lakens uitdelen in het SBA-toernooi 2022 ‘Mek a basketbal dribbel baka’. Na de 94-65 triomf op 10 maart tegen De Schakel moest de ploeg van de Van Idsingastraat in de tweederondepartij van dinsdagavond met 91-69 eraan geloven.

Ruckers heeft sinds haar enige geleden verlies op de

openingsavond tegen SCVU (83-96) geen enkele partij meer afgestaan.

“We weten dat we veel sterker zijn dan De Schakel. Ze hebben wel

een goede eerste quarter gespeeld, maar wij hebben daarna

overgenomen”, onderstreept coach Maikel Meinzak.

De coach van Ruckers had wel moeite met de arbitrage, die in

handen was van Wilfred Zeefuik en Kenneth Vianen. “Het leek alsof

ze tegen mijn team kwamen fluiten.” Met nog 54,9 seconden werd

Safero Fraser in de tweede quarter gediskwalificeerd door

Vianen.

“Ik heb hem na het slaan op de vloer eerst een technische fout

gegeven”, onderkent Vianen. De D volgde naar zeggen van de arbiter

nadat Fraser wegliep en vulgaire taal naar zijn hoofd toeslingerde.

De Ruckers-aanvaller zal door een wedstrijdschorsing de volgende

partij tegen Yellow Birds moeten missen.

“De arbiters hebben zelf hiervoor gezorgd”, vindt Meinzak.

Chaief Elburg, die maar liefst acht threepointers maakte, opende de

score met opeenvolgende driepunters. Teamgenoot Bjorn Ewijk zorgde

daarna uit een lay-up voor 8-0 voordat Jamal Henar met nog 8:10

minuten de eerste punten uit een lange afstandschot opende voor De

Schakel: 8-3.

Michaelsen Isselt zorgde eveneens uit een soortgelijke

actie dat de latere verliezer de periode met een achterstand van

drie punten (20-17) afsloot. Lagwijn Brondenstein (tweemaal) en

Foetjaro Alankoi (eenmaal) brachten de spanning aan het begin van

de tweede tien minuten uit vrije worpen terug: 20-20.

Bovenliggende partij

Ruckers liep daarna na een four-point play van Chaief Elburg

verder uit en keek niet meer achterom. De rust werd met een 45-30

stand ingegaan. Ruckers bleef de bovenliggende partij. De vierde

quarter werd met 70-49 ingegaan. Een van de weinige

hoogtepunten in de wedstrijd was een soloactie van Gylan Watamaleo,

die met nog 7:57 drie spelers van de opponent op het verkeerde been

zette alvorens hij de actie uit een jumper afrondde: 76-53.

Het duel leek met nog 1:34 minuten te ontaarden na een opstootje

tussen Ruckers’ aanvaller Ewijk en Robby Jiawan van De Schakel. Het

kwam gelukkig niet tot een handgemeen. Stefano Eudoxie geeft toe

dat Ruckers als collectief beter is dan De Schakel. “Wij kampen met

wat blessures. Het is verder passen en meten voor ons”, onderkent

de assistent-oefenmeester van De Schakel.

“We hebben Ruckers in de eerste quarter kunnen bijbenen, maar

daarna bleken we conditioneel niet in staat door te drukken.”

Eudoxie klinkt helemaal niet teleurgesteld. “We krijgen geen eerste

of tweede op het eind van dit toernooi. We weten nu wel waar we

naartoe moeten werken.”

Chaief Elburg werd bij Ruckers topscorer met een game-high

35 punten en bij De Schakel eindigde Jamal Henar met 25. SCVU was

in de voorwedstrijd met 70-65 de betere van CLD. Sergio Panka

leidde SCVU met 27 punten en bij CLD noteerde Damien Despo

veertien.







